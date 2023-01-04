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TOKİ ORTA GELİRLİYE KONUT başvuruları ne zaman başlıyor? TOKİ orta Gelir Konut kampanyası başvuru şartları nelerdir? DİKKAT kritik gün geldi!

04.01.2023 06:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ orta gelirliye konut başvurularının ne zaman başlayacağı bugün yapılacak son dakika açıklaması ile belli olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi devam ederken yeni projenin detaylarını aktaracak. Peki, TOKİ orta gelirliye konut başvurularının ne zaman başlıyor? Orta Gelir Konut kampanyası başvuru şartları nelerdir? Kritik gün bugün...

TOKİ ORTA GELİRLİYE KONUT başvuruları ne zaman başlıyor? TOKİ orta Gelir Konut kampanyası başvuru şartları nelerdir? DİKKAT kritik gün geldi!

TOKİ orta gelirliye konut başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bugün saat 10.00'da konuya ilişkin açıklamada bulunacak. Peki, TOKİ orta gelirliye konut başvurularının ne zaman başlıyor? TOKİ orta gelir konut kampanyası başvuru şartları nelerdir?

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TOKİ ORTA GELİRLİYE KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası'nın ayrıntıları bugün (4 Ocak Çarşamba) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati tarafından duyurulacak.

Bahsi geçen açıklama saat 10.00'da yapılacak.

TOKİ Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası'nda farklı içerikle bir mortgage sisteminin uygulanması bekleniyor.

Daha önce Kredi Garanti Fonu'ndan firmalara sağlanan kefaletin bireysel ayağının da başlaması yönünde hazırlık olduğu gündeme gelmişti.

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ORTA GELİR KONUT KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Orta Gelir konut kampanyasında başvuru şartları, tarihleri ve ayrıntılar bugün belli olacak.

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Bakan Kurum daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu proje kapsamında sizlerin de sorun yaşadığı, tüketicilerin ev alırken kullanacakları konut kredilerine ilişkin uzun zamandır bir çalışma yapıyoruz. Bir taraftan konut arzını artıralım, yüklenicilerimiz, geliştiricilerimiz yeni projeleri yapsınlar, diğer taraftan da evini yeni alacak kardeşlerimize, orta gelire Ankara, İstanbul, İzmir'de yaşayan memur kardeşlerimize bu imkanı tanıyalım istiyoruz."

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ORTA GELİR KONUT KAMPANYASI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TOKİ Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası'nın ayrıntıları bugün açıklanacak.

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2 bakanlıktan ortak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nurettin Nebati, bir süredir üzerinde çalışılan ve son şekli verilen orta gelirli ailelere yönelik konut kampanyasına ilişkin detayları 4 Ocak Çarşamba günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacak ortak basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacak."

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