TOKİ ORTA GELİRLİYE KONUT projesi 1. bölgede hangi iller var, en çok verilen kredi ne kadar? Orta Gelir konut projesinde detaylar belli oldu

TOKİ orta gelirliye konut projesi ile ilgili son dakika açıklaması ile kampanyaya ilişkin detaylar da netlik kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin açıklaması sonrası birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki, TOKİ orta gelirliye konut projesi 1. bölgede hangi iller var? TOKİ orta gelirliye konut projesi 1. bölgede en çok verilen kredi ne kadar?

TOKİ ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİNDE 1. BÖLGEDE HANGİ İLLER VAR?

TOKİ Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati tarafından açıklandı.

TOKİ Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası kapsamında İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlendi.

TOKİ ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİNDE 1. BÖLGE İÇİN EN ÇOK KREDİ NE KADAR?

Bakan Nebati'nin konuya dair yaptığı açıklamadan satır başları şu şekilde:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte çalışarak, gelir düzeyi ve konut fiyatlarının genel seyri açısından ülkemizi 3 bölgede ele aldık.

Programımız kapsamında İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlenmiştir.Programımız çerçevesinde bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız tarafından sağlanacak finansman tutarları: