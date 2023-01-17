FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TOKİ Sakarya KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Sakarya TOKİ KURA SONUÇLARI: asil ve yedek kazananlar isim listesi!

TOKİ Sakarya KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Sakarya TOKİ KURA SONUÇLARI: asil ve yedek kazananlar isim listesi!

17.01.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Sakarya kura çekilişi dün başladı bugün de devam ediyor. Bugün Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali ve Taraklı ilçelerinde kura çekilişleri gerçekleştirilecek. Kura çekimi noter huzurunda Serdivan Spor Salonu'nda yapılacak. Peki, TOKİ Sakarya kura sonuçları açıklandı mı? Sakarya TOKİ KURA SONUÇLARI nasıl sorgulanır? İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

TOKİ Sakarya KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Sakarya TOKİ KURA SONUÇLARI: asil ve yedek kazananlar isim listesi!

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında hayata geçirdiği projelerde kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. Dün Sakarya'da başlayan kura bugün de devam ediyor. Bugün Sakarya Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali ve Taraklı ilçelerinde yer alan TOKİ konutları sahiplerini bulacak. Kura çekilişi kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Peki, Sakarya TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Asil ve yedek kazananlar isim listesi belli mi? İşte tüm detaylar...

TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİLİŞİ NASIL İZLENİR?

Sakarya TOKİ kura çekimi kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Noter huzurunda Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi anbean takip edilebiliyor.

TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Sakarya3

SAKARYA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sakarya TOKİ kura sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.

TOKİ Sakarya2

TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SSK, Bağ-Kur emeklileri hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın! Zamlı maaşlar...SSK, Bağ-Kur emeklileri hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın! Zamlı maaşlar...
SSK, Bağ-Kur emeklileri hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın! Zamlı maaşlar...SSK, Bağ-Kur emeklileri hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın! Zamlı maaşlar...
İslam Memiş'ten iddialı altın ve dolar yorumuİslam Memiş'ten iddialı altın ve dolar yorumu

En Çok Okunan Haberler

Profesörün Türk öğrenciye mesajı çok konuşulmuştu! "Türkiye'nin gündemine oturdun"

Profesörün Türk öğrenciye mesajı çok konuşulmuştu! "Türkiye'nin gündemine oturdun"

Galatasaray ile anlaşması iptal olan yıldız oyuncunun son halini görenler şoke oldu

Galatasaray ile anlaşması iptal olan yıldız oyuncunun son halini görenler şoke oldu

Son dakika: Sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

Son dakika: Sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

Benzin zammı sonrası motorine de zam! Bu gece 1 lira 5 kuruş artacak

Benzin zammı sonrası motorine de zam! Bu gece 1 lira 5 kuruş artacak

SSK, Bağ-Kur emeklileri hesaplarınızı kontrol edin!

SSK, Bağ-Kur emeklileri hesaplarınızı kontrol edin!

Ev almak isteyenlere müjde! 0.69 faizli kredi fırsatı

Ev almak isteyenlere müjde! 0.69 faizli kredi fırsatı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.