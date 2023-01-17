TOKİ Sakarya KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Sakarya TOKİ KURA SONUÇLARI: asil ve yedek kazananlar isim listesi!

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında hayata geçirdiği projelerde kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. Dün Sakarya'da başlayan kura bugün de devam ediyor. Bugün Sakarya Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali ve Taraklı ilçelerinde yer alan TOKİ konutları sahiplerini bulacak. Kura çekilişi kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Peki, Sakarya TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Asil ve yedek kazananlar isim listesi belli mi? İşte tüm detaylar...

TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİLİŞİ NASIL İZLENİR?

Sakarya TOKİ kura çekimi kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Noter huzurunda Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi anbean takip edilebiliyor.

TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SAKARYA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sakarya TOKİ kura sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.

TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

