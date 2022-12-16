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TOKİ SİVAS KURA çekilişi CANLI İZLE! Sivas TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı?

16.12.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında hayata geçirdiği projelerde kura çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Sivas TOKİ projelerinin kurası çekilecek. Projeye başvuru yapan vatandaşlar ise kura çekimini kurumun YouTube sayfası üzerinden canlı olarak takip edebilecekler. Peki, TOKİ SİVAS KURA çekilişi CANLI nasıl izlenir? Sivas TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? İşte tüm merak edilenler...

TOKİ SİVAS KURA çekilişi CANLI İZLE! Sivas TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı?

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ediyor. Bu kapsamda bugün Sivas'da yer alan 2. etap ve 3. etap kuraları çekilecek. TOKİ Sivas KURA çekilişi kurumun YouTube sayfası üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Peki, Sivas TOKİ KURA SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? Kura sonuçları nereden öğrenilecek? İşte konu hakkında tüm detaylar...

TOKİ SİVAS KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!

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SİVAS TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Sivas kura sonuçları kura çekiminin tamamlanmasının hemen ardından açıklanacak. TOKİ Sivas kura çekilişine başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarını TC kimlik numaraları ile kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.

BUGÜN KURASI ÇEKİLECEK TOKİ SİVAS PROJELERİ;

SİVAS DOĞANŞAR 67/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ
SİVAS GEMEREK SIZIR 111/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ
SİVAS HAFİK 2. ETAP 110/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ
SİVAS KANGAL 2. ETAP 175/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ
SİVAS ŞARKIŞLA GÜRÇAYIR 100/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ
SİVAS YILDIZELİ 3. ETAP 206/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

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