TOKİ SİVAS KURA çekilişi CANLI İZLE! Sivas TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı?

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ediyor. Bu kapsamda bugün Sivas'da yer alan 2. etap ve 3. etap kuraları çekilecek. TOKİ Sivas KURA çekilişi kurumun YouTube sayfası üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Peki, Sivas TOKİ KURA SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? Kura sonuçları nereden öğrenilecek? İşte konu hakkında tüm detaylar...
TOKİ Sivas kura sonuçları kura çekiminin tamamlanmasının hemen ardından açıklanacak. TOKİ Sivas kura çekilişine başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarını TC kimlik numaraları ile kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.
SİVAS DOĞANŞAR 67/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ
SİVAS GEMEREK SIZIR 111/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ
SİVAS HAFİK 2. ETAP 110/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ
SİVAS KANGAL 2. ETAP 175/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ
SİVAS ŞARKIŞLA GÜRÇAYIR 100/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ
SİVAS YILDIZELİ 3. ETAP 206/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ