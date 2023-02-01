TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 14 ARALIK 2023: 2+1 ve 3+1 5750 konut Tuzla TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Asil ve yedek tam liste!

TOKİ Tuzla kura çekimi canlı olarak kurumun YouTube kanalında yayınlanacak. Konut ihtiyacının karşılanması maksadıyla kamu adına faaliyet gösteren en büyük kuruluş olan Toplu Konut İdaresi, dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi yapmaya devam ediyor. 2+1 konutlar için kura çekimi geçtiğimiz gün yapıldı. 3+1 konutları için Tuzla TOKİ kura çekimi ise bugün (14 Aralık 2023 Perşembe) gerçekleştirilecek. İşte TOKİ Tuzla kura çekimi canlı izleme ekranı...

TUZLA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tuzla TOKİ kura çekimi canlı yayını saat 10.00'da YouTube'dan izlenebilecek.

TOKİ Tuzla kura sonuçları 2+1 konutlar için geçtiğimiz gün belli oldu. Bilindiği üzere yapılan canlı yayınlar sonrası kura sonuçları, e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

TUZLA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? (14 ARALIK 2023)

TOKİ Tuzla kura çekimi sonuçları saat 10.00'da gerçekleştirilecek olan çekilişin ardından e-devlet üzerinden öğrenilebilecek.

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİM SONUCU SORGULAMA EKRANI

Tuzla kura sonuçları, e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Sonuçlar genellikler kura çekiminin tamamlanmasının ardından 1 gün sonra sistemde erişime açılıyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ





