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TOKİ vade artış oranı yüzde kaç oldu? Memur maaş zammı sonrası TOKİ vade artış oranında yüzde 50 indirim!

10.01.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ vade artış oranı ile ilgili son dakika açıklaması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapıldı. Bilindiği üzere TOKİ memur maaş zammına göre fiyatlarda artış yapıyor. Bakan Kurum bu yıl memur maaş zammı yüzde 30 olduğunu belirterek dikkat çeken bir konuşma yaptı. Peki, TOKİ vade artış oranı yüzde kaç oldu? Bakan Kurum "Sosyal devlet anlayışının gereği olarak vatandaşlarımızı enflasyona karşı koruduk, kolladık" diyerek rakamı açıkladı.

TOKİ vade artış oranı yüzde kaç oldu? Memur maaş zammı sonrası TOKİ vade artış oranında yüzde 50 indirim!

TOKİ vade artış oranı, bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, TOKİ vade artış oranı yüzde kaç oldu? İşte Bakan Kurum'un açıklaması ve TOKİ vade artış oranı...

TOKİ VADE ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

TOKİ vade artış oranı açıklandı. TOKİ tarafından memur maaş zammına göre artış yapıldığına dikkat çeken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bu yıl memur maaşına yüzde 30 zam yapıldığını anımsatarak çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"TOKİ VADE ARTIŞ ORANINI YÜZDE 15.40'TA TUTTUK"

Bakan Kurum, "TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk." dedi.

TOKİ VADE ARTIŞLARINA YÜZDE 50 İNDİRİM YAPILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vade artış oranında yüzde 50 indirim yapmış olduk. Vatandaş nasıl ödeyecek diye tezbirat yapanlar vardı. İşte görüyorsunuz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal devlet anlayışının gereği olarak vatandaşlarımızı enflasyona karşı koruduk, kolladık"

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