TOKİ vade artış oranı yüzde kaç oldu? Memur maaş zammı sonrası TOKİ vade artış oranında yüzde 50 indirim!

TOKİ vade artış oranı, bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, TOKİ vade artış oranı yüzde kaç oldu? İşte Bakan Kurum'un açıklaması ve TOKİ vade artış oranı...

TOKİ VADE ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

TOKİ vade artış oranı açıklandı. TOKİ tarafından memur maaş zammına göre artış yapıldığına dikkat çeken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bu yıl memur maaşına yüzde 30 zam yapıldığını anımsatarak çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"TOKİ VADE ARTIŞ ORANINI YÜZDE 15.40'TA TUTTUK"

Bakan Kurum, "TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk." dedi.

TOKİ VADE ARTIŞLARINA YÜZDE 50 İNDİRİM YAPILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vade artış oranında yüzde 50 indirim yapmış olduk. Vatandaş nasıl ödeyecek diye tezbirat yapanlar vardı. İşte görüyorsunuz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal devlet anlayışının gereği olarak vatandaşlarımızı enflasyona karşı koruduk, kolladık"

