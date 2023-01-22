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  4. TOKİ Yalova KURA çekilişi CANLI İZLE! Hürriyet ve Kazimiye Mahallesi Yalova kura sonuçları açıklandı mı? 2+1 ve 3+1 kazananlar isim listesi!

TOKİ Yalova KURA çekilişi CANLI İZLE! Hürriyet ve Kazimiye Mahallesi Yalova kura sonuçları açıklandı mı? 2+1 ve 3+1 kazananlar isim listesi!

22.01.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Yalova kura çekilişi sonuçları, Altınova ilçesi Hürriyet Mahallesi ile Merkez İlçesi Kazimiye Mahallesi için bugün saat 10.00'da yapılacak çekilişler nedeniyle merak konusu oldu. Yalova Halk Eğitim Merkezi Toplantı salonunda noter huzurunda yapılacak olan çekilişler kurumun YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. Peki, Hürriyet ve Kazimiye Mahallesi Yalova kura sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ Yalova kura çekilişi canlı izle ekranı...

TOKİ Yalova KURA çekilişi CANLI İZLE! Hürriyet ve Kazimiye Mahallesi Yalova kura sonuçları açıklandı mı? 2+1 ve 3+1 kazananlar isim listesi!

TOKİ Yalova kura çekilişi bugün saat 10:00'da noter huzurunda Yalova Halk Eğitim Merkezi Toplantı salonunda gerçekleştiriliyor. Kura çekimi kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak izlenebilecek. "TOKİ Yalova kura sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte TOKİ Yalova kura çekilişi canlı izle ekranı...

TOKİ YALOVA MERKEZ KURASI NASIL İZLENİR?

Yalova TOKİ kura çekilişi kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

TOKİ YALOVA MERKEZ KURASI CANLI İZLE EKRANI

TOKİ YALOVA MERKEZ KURASI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ

yalova TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Yalova Merkez kura sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabilecek. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün alabiliyor.

TOKİ

TOKİ YALOVA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ YALOVA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİŞN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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