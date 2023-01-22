TOKİ Yalova KURA çekilişi CANLI İZLE! Hürriyet ve Kazimiye Mahallesi Yalova kura sonuçları açıklandı mı? 2+1 ve 3+1 kazananlar isim listesi!

TOKİ Yalova kura çekilişi bugün saat 10:00'da noter huzurunda Yalova Halk Eğitim Merkezi Toplantı salonunda gerçekleştiriliyor. Kura çekimi kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak izlenebilecek. "TOKİ Yalova kura sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte TOKİ Yalova kura çekilişi canlı izle ekranı...
Yalova TOKİ kura çekilişi kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
TOKİ YALOVA MERKEZ KURASI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ Yalova Merkez kura sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabilecek. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün alabiliyor.
TOKİ YALOVA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİŞN TIKLAYINIZ