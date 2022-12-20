TOKİ Yozgat KURA çekilişi CANLI İZLE! Yozgat Akdağmadeni, Merkez, Sorgun TOKİ kura SONUÇLARI açıklandı mı?

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında hayata geçirdiği projelerde kura çekilişleri sürüyor. Bugün TOKİ Yozgat projelerinde kura çekimi yapılacak. Kura çekilişi kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak izlenebilecek. TOKİ Yozgat KURA çekilişi CANLI İZLEME linkine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
TOKİ Yozgat kura çekilişi kurumun YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ Yozgat kura çekilişi isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden öğrenebilecek.
TOKİ YOZGAT PROJELERİ ŞÖYLE;
YOZGAT AKDAĞMADENİ 100/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ
YOZGAT MERKEZ 300/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ
YOZGAT SORGUN 100/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ