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TOKİ Yozgat KURA çekilişi CANLI İZLE! Yozgat Akdağmadeni, Merkez, Sorgun TOKİ kura SONUÇLARI açıklandı mı?

20.12.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ'nin 250 in sosyal konut projesi kapsamında hayata geçirdiği projelerde kura çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Yozgat Akdağmadeni, Merkez, Sorgun TOKİ projelerindeki konutlar sahiplerini bulacak. TOKİ Yozgat kura çekilişi kurumun YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak...

TOKİ Yozgat KURA çekilişi CANLI İZLE! Yozgat Akdağmadeni, Merkez, Sorgun TOKİ kura SONUÇLARI açıklandı mı?

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında hayata geçirdiği projelerde kura çekilişleri sürüyor. Bugün TOKİ Yozgat projelerinde kura çekimi yapılacak. Kura çekilişi kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak izlenebilecek. TOKİ Yozgat KURA çekilişi CANLI İZLEME linkine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

TOKİ YOZGAT KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!

TOKİ Yozgat kura çekilişi kurumun YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

toki maltepe

TOKİ YOZGAT KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Yozgat kura çekilişi isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden öğrenebilecek.

TOKİ YOZGAT KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ YOZGAT PROJELERİ ŞÖYLE;
YOZGAT AKDAĞMADENİ 100/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ
YOZGAT MERKEZ 300/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ
YOZGAT SORGUN 100/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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