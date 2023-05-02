TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DURUM: Kamu işçisi toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, yüzde kaç zam yapılacak?

Kamu işçisi toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin detaylar merak konusu oldu. 700 binden fazla işçiyi etkileyecek karara ilişkin TÜRK-İŞ tarafından geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunulmuştu. "Toplu iş sözleşmesi sonrası kamu işçisine yüzde kaç zam yapılacak?" sorusunun yanıtı merak edildi. Kamu işçisi toplu iş sözleşmesinin ne zaman imzalanacağı konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler gelişmeleri yakından takip ediyor.

KAMU İŞÇİSİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

Kamu işçilerinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği protokolün kısa zamanda imzalanması öngörülüyor.

Kamu işçisi toplu iş sözlemesine yönelik beklenen açıklama TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay tarafından yapıldı.

KAMU İŞÇİSİNE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

Atalay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL. Seçimden önce bitirmek istiyoruz ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız."

