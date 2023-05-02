FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DURUM: Kamu işçisi toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, yüzde kaç zam yapılacak?

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DURUM: Kamu işçisi toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, yüzde kaç zam yapılacak?

02.05.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için son viraja girildi. Birçok kişi internette "Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, işçilere ne kadar zam yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2 Mayıs 2023 Salı günü itibarıyla kamu işçisi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde son durum...

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DURUM: Kamu işçisi toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, yüzde kaç zam yapılacak?

Kamu işçisi toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin detaylar merak konusu oldu. 700 binden fazla işçiyi etkileyecek karara ilişkin TÜRK-İŞ tarafından geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunulmuştu. "Toplu iş sözleşmesi sonrası kamu işçisine yüzde kaç zam yapılacak?" sorusunun yanıtı merak edildi. Kamu işçisi toplu iş sözleşmesinin ne zaman imzalanacağı konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler gelişmeleri yakından takip ediyor.

zaaa

KAMU İŞÇİSİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

Kamu işçilerinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği protokolün kısa zamanda imzalanması öngörülüyor.

Kamu işçisi toplu iş sözlemesine yönelik beklenen açıklama TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay tarafından yapıldı.

p3

KAMU İŞÇİSİNE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

Atalay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL. Seçimden önce bitirmek istiyoruz ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Dönmez duyurdu: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yılların en büyük petrol keşfini açıklayacak"Bakan Dönmez duyurdu: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yılların en büyük petrol keşfini açıklayacak"
Motorin fiyatları bir kez daha gerileyecek!Motorin fiyatları bir kez daha gerileyecek!
Tahsil edilen faturalar iade edilecekTahsil edilen faturalar iade edilecek

En Çok Okunan Haberler

Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı

Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı

'Seçim netleşmiştir' dedi, 12 gün kala son anketi açıkladı

'Seçim netleşmiştir' dedi, 12 gün kala son anketi açıkladı

Memur ve emekli maaş zammı için kritik veri

Memur ve emekli maaş zammı için kritik veri

Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Bilgin duyurdu

Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Bilgin duyurdu

En düşük emekli maaşı ile ilgili yeni açıklama! '11 bin lirayı geçecek…'

En düşük emekli maaşı ile ilgili yeni açıklama! '11 bin lirayı geçecek…'

Asgari ücret zammı için 3 seçenek masada!

Asgari ücret zammı için 3 seçenek masada!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırıp...

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırıp...

Met Gala'da cesur seçimler!

Met Gala'da cesur seçimler!

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

İtirafı tartışma yarattı! “Cinsel ilişkiye girmeden sperm kitiyle...”

İtirafı tartışma yarattı! “Cinsel ilişkiye girmeden sperm kitiyle...”

Meydan okuma kabusla bitti! Dakikalar için tanınmaz hale geldi

Meydan okuma kabusla bitti! Dakikalar için tanınmaz hale geldi

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.