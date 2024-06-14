FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Toplu sözleşme için AYM'den dikkat çeken adım: Çalışanlar dikkat! TBMM’ye, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na, Adalet Bakanlığı’na uyarı

Toplu sözleşme için AYM'den dikkat çeken adım: Çalışanlar dikkat! TBMM’ye, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na, Adalet Bakanlığı’na uyarı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
14.06.2024 08:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anayasa Mahkemesi (AYM) yetki davalarında uzayan süreçlerin sendikasızlaştırma aracına dönüştüğüne dikkat çekerek yasa değişikliği istedi. TBMM’ye, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile Adalet Bakanlığı’na konunun bildirilmesi kararı aldı. Toplu sözleşme süreci ile ilgili çalışanları ilgilendiren bu gelişme ise sendikalar tarafından olumlu bulundu.

Toplu sözleşme için AYM'den dikkat çeken adım: Çalışanlar dikkat! TBMM’ye, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na, Adalet Bakanlığı’na uyarı

Anayasa Mahkemesi (AYM), toplu sözleşme (TİS) süreçleriyle ilgili milyonlarca emekçiyi ve sendikaları yakından ilgilendiren çok önemli bir karar verdi. Yetki davalarında sürecin çok uzadığına işaret eden AYM, bu süreçte sendika üyesi binlerce işçinin sendikal haklardan yararlanamadığını açıkladı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, davaların “sürüncemede” bırakıldığına, “sendikasızlaştırma aracına dönüştüğüne” dikkat çeken yüksek mahkeme, kararın yasada değişiklik yapılabilmesi için TBMM’ye, yargılama süreçlerinin hızlandırılması için de Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine hükmetti.

8 YIL SÜREN DAVANIN ARDINDAN KARAR

Türkiye Devrimci Kara, Hava ve Demiryolu Taşımacılığı İşçileri Sendikası’nın (Nakliyat-İş), Haziran 2016’da bir işyerinde yetki tespiti için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurmasıyla başlayan dava süreci; iş mahkemesi, Yargıtay, istinaf derken sekiz yıl sürdü. Bu süreçte sendika AYM’ye bireysel başvuruda bulundu.

Davalar devam ederken AYM’den karar çıktı. Sendikanın yargılama süreci boyunca sendikal haklarını kullanamadığı, davanın makul sürede sonuçlandırılmadığı belirtilen kararda, işçilerin bu süreçte bir sözleşmenin getireceği sendikal haklardan yararlanamadıklarına işaret edildi. Mevzuatın öngördüğü şekilde süratle sonuçlandırılması gereken bir davanın sürüncemede bırakıldığı belirtilirken “Yargı mercilerinin tutumu sendika ve işçilerin sendikal faaliyette bulunma olanağını ve sözleşmenin getirdiği sendikal haklara erişimini yargılama süreci boyunca imkânsız kılmıştır” denildi.

anayasa-mahkemesi-stok-aa-2162418

ACİL DEĞİŞİKLİK YAPILSIN

Yıllar süren yargılamalar yetkili olduğunu iddia eden sendikaların lehine sonuçlansa dahi bu süreçte sendikaların ciddi üye kayıpları yaşadıkları, bu nedenle gerekli üye çoğunluğunu kaybettikleri için TİS imzalayamadıkları belirtildi. Bu davaların “sendikasızlaştırma aracına dönüştüğü” vurgulanarak yasanın ivedilikle değiştirilmesi istendi.

Nakliyat-İş Sendikası Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, dört ayda sonuçlanması gereken işkolu barajına ilişkin davaların yıllarca sürdüğüne işaret ederek şu yorumu yaptı:

“Bu kararla Türkiye’de anayasa ile güvence altına alınmış örgütlenme, toplusözleşme hakkının işçiler tarafından gerçek anlamda kullanılamadığı sonucu ortaya çıktı. Var olan düzen sarı sendikacılığı da koruyor. Hızla yasanın değiştirilmesi gerekiyor.”


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bayram izniyle ilgili dikkat çeken 3,5 gün detayıMilyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bayram izniyle ilgili dikkat çeken 3,5 gün detayı
6 ay 6 bin kilometre kuralına uymadılar! Bakanlık ceza yağdırdı6 ay 6 bin kilometre kuralına uymadılar! Bakanlık ceza yağdırdı
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Anahtar Kelimeler:
aym
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'yi sarsan görüntüler buzdağının görünen kısmıymış

Türkiye'yi sarsan görüntüler buzdağının görünen kısmıymış

Özgür Özel'den çok konuşulacak erken seçim çıkışı: Bu kez tarih verdi! Gündem yaratacak 'MHP'liler istemedi' çıkışı

Özgür Özel'den çok konuşulacak erken seçim çıkışı: Bu kez tarih verdi! Gündem yaratacak 'MHP'liler istemedi' çıkışı

2 yıllık sınırlama bitiyor, geri sayım başladı!

2 yıllık sınırlama bitiyor, geri sayım başladı!

9 günlük tatil başlıyor! Fiyatlar ise el yakıyor: 89 bin yerine 12 bin ödemek isteyenlerin tercihi o il oluyor

9 günlük tatil başlıyor! Fiyatlar ise el yakıyor: 89 bin yerine 12 bin ödemek isteyenlerin tercihi o il oluyor

Toplu sözleşme için AYM'den dikkat çeken adım

Toplu sözleşme için AYM'den dikkat çeken adım

Altın fiyatı tahminleri ters köşe yaptırdı

Altın fiyatı tahminleri ters köşe yaptırdı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.