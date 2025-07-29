Toplu sözleşmede gerginlik artıyor! TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan grev çıkışı 'Her şeyi açıklayacağız' diyerek o tarihi işaret etti...

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Atalay, cuma günü grev kararını ilk uygulayacak yerin Eti-maden olduğunu belirterek 2600'e yakın işçiden 500'ü hariç 2100'ünün greve gideceğini açıkladı.



Atalay'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:



"Bütün sendikalarımız grev kararlarını asıp uygulamak zorunda. 210 gün geçti milletin dayanma gücü kalmadı. Geçen seneden beri geçinemediğimizi söyledik. Grevi amaç değil araç gördük.

Bize bugüne kadar resmi cevap gelmedi. 3 gün sonra başlıyoruz. Sesimizi duyurmak için kapı kapı dolaştık. TÜRK-İŞ'in talebine cevap versinler. Bugün bakanlar kurulu var devletin bakanı çıksın karar versin. Biz çarşamba günü duyurulması gereken her şeyi duyuracağız.



"HEPSİNİ AÇIKLAYACAĞIZ"

Masa başında bu işi çözümleyelim istedik sayın bakanın açıklaması olmasına rağmen müspet bir açıklama bize yapılmadı. Çarşamba günü her şeyi açıklayarak neler olduğunu hepsini duyuracağız belgelerle. Şu anda bizi görmüyorlar duymuyorlar. Çarşamba günü işyerlerin hepsini açıklayacağız. TÜRK-İŞ'in haklı makul taleplerine cevap versinler. Ülkeyi yönetenler bununla ilgili bilgi versin.



Onun için ülkeyi yönetenler bize bir an önce kulak versinler. Bu işi atanmışlarla çözemeyiz. Orman işçisi diyor ki 'Ben yangını söndürmeye devam edeceğim. Para pul istemiyorum.' Aynısını savunma sanayinde çalışan arkadaşlarımız da söylüyorlar.

Bu yol çıkmaz bir yol. Bu yol kimseye huzur vermez. Ülke varsa biz de varız. Ülkeye ne olursa olsun 'Yangın beni ilgilendirmiyor' diyenler değiliz. Herkesin ağzından çıkanı kulağı duysun. Bizim makul ve mantıklı taleplerimize kulak versinler."