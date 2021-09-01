Toplu ulaşıma yüzde 12 zam geldi! İşte Antalya'da yeni zamlı otobüs fiyatları

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğünün sekreteryasını yürüttüğü Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu bugün topladı. Kurulda birçok kurum ve kuruluş temsilcisi yer aldı. Toplantıda ulaşım ücretlerine yüzde 12 zam yapılması kararı alındı.

ANTALYA ZAMLI TOPLU ULAŞIM FİYATLARI

Kararın ardından 3.65 liralık tam ücret yüzde 4 lira 10 kuruşa çıkarıldı. 2 lira 10 kuruş olan öğrenci ücreti 2 lira 40 kuruşa, 3 lira 15 kuruş olan emekli ücreti ise 3 lira 65 kuruşa çıkarıldı. Uygulamanın bu gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

Taksimetre açılış ücretlerinin ise önümüzdeki saatlerde netlik kazanacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA



