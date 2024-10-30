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Toplu ulaşımda adım adım tek kart dönemi! Türkiye Kart yayılıyor... Kredi kartı olarak da kullanılacak

30.10.2024 12:23
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kart’ın yaygınlaştırılarak toplu taşımada tek kart dönemine geçileceğini duyurdu. Türkiye Kart sisteminin 2024 yılı sonuna kadar 18 ilde hizmete almayı hedeflediklerini aktaran Uraloğlu, "Hedefimiz, Türkiye’de tek bir kartın kullanılması" dedi.

Toplu ulaşımda adım adım tek kart dönemi! Türkiye Kart yayılıyor... Kredi kartı olarak da kullanılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Türkiye Kart’la ilgili açıklama geldi. Bakan Uraloğlu, Türkiye Kart’ın yaygınlaştırılarak toplu taşımada tek kart dönemine geçileceğini söyledi.

YIL SONUNA KADAR 18 İLDE KULLANILACAK

AK Parti Grup Toplantısı öncesinde konuşan Uraloğu, Türkiye Kart sisteminin 2024 yılı sonuna kadar 18 ilde hizmete almayı hedeflediklerini aktardı.

"HEDEFİMİZ, TÜRKİYE’DE TEK BİR KARTIN KULLANILMASI"

Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı;

“PTT’nin bir uygulaması var. Bunu yaygınlaştırmaya başladık. Şu an birçok ilimizde kullanılıyor. Bazı otoparklarda ve Milli Parklarda geçerli. Hedefimiz, Türkiye’de tek bir kartın kullanılması. Aynı zamanda istenirse kredi kartı olarak da kullanılabilecek”

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Abdulkadir Uraloğlu
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