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TP2 fonuna borç verildiği iddia edilmişti! Takasbank'tan açıklama geldi

Takasbank, Tera Portföy’e ait TP2 fonuna borç verildiği iddiasıyla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Bankamız TP2 fonuna herhangi bir borç vermemiştir. Bankamızın TP2 fonu ile bir borç ilişkisi bulunmadığından haberde bahsedilen hisse senedi teminatı da oluştuğu ileri sürülen zarar da söz konusu değildir" denildi.

TP2 fonuna borç verildiği iddia edilmişti! Takasbank'tan açıklama geldi
Melih Kadir Yılmaz

Takasbank, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyesine karar verilen Tera Portföy’e ait TP2 fonuna borç verildiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bankamız TP2 fonuna herhangi bir borç vermemiştir" denildi.

TP2 fonuna borç verildiği iddia edilmişti! Takasbank tan açıklama geldi 1

TAKASBANK'TAN TERA PORTFÖY'E AİT TP2 FONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Takasbank'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı yazılı ve görsel yayın organlarında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tasfiyesine karar verilen Tera Portföy’e ait TP2 fonuna Bankamız tarafından borç verildiği, bu borca karşılık hisse senedi teminatı alındığı ve söz konusu tutarın fonda zarara uğradığı yönünde haberler yer almıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamayı yapma gereği duyulmuştur.

TP2 fonuna borç verildiği iddia edilmişti! Takasbank tan açıklama geldi 2

"HERHANGİ BİR BORÇ VERMEMİŞTİR"

Takasbank, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösteren ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na tabi bir yatırım bankasıdır. Bankamız TP2 fonuna herhangi bir borç vermemiştir. Bankamızın TP2 fonu ile bir borç ilişkisi bulunmadığından haberde bahsedilen hisse senedi teminatı da oluştuğu ileri sürülen zarar da söz konusu değildir. Buna ek olarak; haberde adı geçen TP2 fonu Takasbank Para Piyasası’ndan da herhangi bir borç alma işlemi gerçekleştirmemiştir.

"HERHANGİ BİR ZARAR YA DA ZARAR KARŞILIĞI BULUNMAMAKTADIR"

Bankamızın finansal tabloları aylık periyotlarda BDDK’ya raporlanmakta ve üçer aylık dönemlerde bağımsız denetimden geçirilerek kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Denetim raporlarından da görüleceği üzere, Bankamızın işlemlerinden kaynaklanan herhangi bir zarar ya da zarar karşılığı bulunmamaktadır. Bankacılık ve sermaye piyasalarının en temel unsurunun güven olduğunun bilinciyle, kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki yayınlara ilişkin yasal haklarımızın saklı olduğunu belirtir, basın mensuplarımızın Bankamızla ilgili haberlerde resmî açıklamalarımızı esas almalarını rica ederiz."

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Anahtar Kelimeler:
Takasbank
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