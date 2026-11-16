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Trabzon'da palamut bolluğu devam ediyor

Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında palamut bolluğu devam ediyor.

Trabzon'da palamut bolluğu devam ediyor

Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında palamutun tanesi 75 ila 125 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Balıkçı Köksal Gölet, satışların iyi olduğunu, vatandaşın palamuda yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Bolluğun birkaç ay daha devam etmesini beklediklerini belirten Gölet, "13 yaşımdan beri balıkçılık yapıyorum. Buralarda ömrümüz geçti ben bu seneki kadar bol palamut görmedim." dedi.

Trabzon da palamut bolluğu devam ediyor 1

Balıkçı Turgay Memiş ise palamutta rekor bir sezon geçirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Nereden baksan son 15-20 yılın en kalabalık palamudu bu sene oldu ve hala devam ediyor. Palamudun tanesi 100 lira yaklaşık 900 gram civarında geliyor."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
palamut Trabzon balıkçılık
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