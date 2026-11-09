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Trabzon'da palamut bolluğu! Tanesi 100 liradan başlıyor

Trabzon'da palamut bolluğu balıkçı tezgahlarına yansıdı. Tanesi 100-125 liradan satılan palamuda vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, balıkçılar yaklaşık bir ay içinde yerli Trabzon hamsisinin tezgahlarda olmasını bekliyor.

Trabzon'da palamut bolluğu! Tanesi 100 liradan başlıyor

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında palamut bolluğu sürerken, balığın tanesi 100 ila 125 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Vatandaşlar palamuda yoğun ilgi gösterirken, gözler artık hamsi sezonuna çevrildi.

Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde bulunan balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavritin kilogramı 300 liradan, somon 350 liradan, çipura ve levrek 500 liradan, barbun ise 600 liradan alıcı buluyor.

PALAMUTUN TANE FİYATI 125 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, satışların oldukça iyi seyrettiğini ve palamut bolluğunun kendilerini memnun ettiğini belirtti. Fiyatların vatandaşlar açısından uygun olduğunu vurgulayan Örseloğlu, palamudun tanesinin 100-125 lira arasında değiştiğini ve ortalama 1 kilo 200 gram ağırlığında olduğunu söyledi.

Bu yıl palamutun bol olduğunu ifade eden Örseloğlu, "Palamudun tanesi 100-125 lira arası değişiyor. Çok güzel, uygun, makul. Bir tanesi yaklaşık 1 kilo 200 gram geliyor. Bu sene palamut bol. İnşallah palamut gittikten sonra güzel bir hamsi bolluğu olur." değerlendirmesinde bulundu.

Balıkçı Kadir Pınar da vatandaşların bu sezon palamuda doyduğunu dile getirdi. Pınar, yaklaşık bir ay içerisinde Trabzon hamsisinin tezgahlarda görülmesini beklediklerini kaydetti.

BALIKÇILARIN GÖZÜ YERLİ HAMSİDE

Emin Avcı, olumsuz hava şartlarının balık çeşitliliğini azalttığını belirterek bu yıl palamutun bol olması nedeniyle vatandaşların bol miktarda balık tükettiğini söyledi.

Palamut sezonunun verimli geçtiğine işaret eden Avcı, "Bu sene palamuta doyduk. Tuzlayanlar tuzladı, donduruculara attı, yiyenler yedi. Hamsiyi bekliyoruz. Onun da eli kulağında. Tabii palamut bol olduğu için hamsi biraz daha az olur. Ama sonuçta gelir." ifadelerini kullandı.

Tezgahlarda şu an satılan hamsilerin başka bölgelerden getirildiğini aktaran Avcı, vatandaşların özellikle Trabzon'un yerli hamsisini tercih ettiğini belirtti. Avcı, "Şu anda hamsiler dışarıdan geliyor. Karadeniz Ereğli'den geliyor. Tabii bizim buranın yerli hamsisini istiyorlar. O da bir aya gelir büyük bir ihtimalle." dedi.

VATANDAŞLAR HAMSi SEZONUNU BEKLİYOR

Balık alışverişinde tercihini palamuttan yana kullanan Salih Çiftçi de bu sezon evlerinde sık sık palamut tükettiklerini anlattı. Çiftçi, "Bu sene palamuta doyduk. Çünkü bizim evde 2-3 günde bir yapılıyor. Hamsiyi de özledik. Sezon açılıyor artık. Gözümüz aydın." diye konuştu.

Ali Uzuncan ise hamsinin sofralarındaki vazgeçilmez balıklardan biri olduğunu belirterek tezgahlarda yeniden yerini almasını heyecanla beklediklerini ifade etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
palamut Trabzon balık avı balıkçılık
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