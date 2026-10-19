Traktör çiftçilerin ilgi odağı oldu: Fiyatıyla dudak uçuklattı

Bursa Fuar Merkezi'nde düzenlenen AgroGreen Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 4 gün boyunca süren hareketliliğin ardından 270 bin ziyaretçiyi ağırlayarak kapılarını kapattı.

Yenilikçi tarım teknolojilerini ve modern araçları yakından inceleme fırsatı bulan üreticiler stantları doldururken, fuarın en çok konuşulan ve heyecan uyandıran durağı ise lüks segment bir traktör oldu.

Geleceğe yönelik makine yenileme planları yapan ve bütçelerine uygun ekipmanları değerlendiren çiftçiler, fuar alanında sergilenen yüksek teknolojili dev araçlara yoğun ilgi gösterdi.

13,6 MİLYON LİRALIK "DEV" FUARIN İLGİ ODAĞI OLDU

Fuarın en pahalı ve en güçlü ürünü unvanıyla sergilenen 13 milyon 680 bin lira değerindeki model, dudak uçuklatan fiyatı, heybetli tasarımı ve üstün teknik özellikleriyle ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

Stantta en çok vakit geçirilen ve fotoğraflanan araçlardan biri olan model, sektördeki son teknolojik gelişmeleri gözler önüne serdi.

MaxiVision 2 kabini sayesinde sürücüye üst düzey bir sürüş konforu sağlayan araçta; arka kısımda 12 bin, önde ise 6 bin kilogramlık kaldırma kapasitesi yer alıyor.

Agrosky alıcısı sayesinde 2 santimetreye kadar hassasiyetle otomatik sürüş imkanı veren iMonitor3 ve MaxCom kumanda kolçağı gibi üst segment donanımları bünyesinde barındıran dev traktör, 4 gün boyunca fuar ziyaretçilerinin en çok incelediği ve hayranlıkla takip ettiği simge ürün oldu.