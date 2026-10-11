Tren biletlerinde yeni uygulama! Açık bilet süresi yarıya indi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının hazırladığı yönetmelik değişikliğiyle tren yolculuklarına ilişkin kurallarda yeni düzenlemelere gidildi. Skuter ve elektrikli skuterlar araç tanımına eklenirken, sefer iptali ve gecikmesi gibi durumlarda verilen açık biletlerin kullanım süresi 180 günden 90 güne indirildi. Kurallara aykırı davranan işletmecilere ise her bir ihlal için 9 bin 473 lira idari para cezası uygulanabilecek.

Demir yoluyla seyahat eden yolcuların haklarını düzenleyen yönetmelikte yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

SKUTER VE ELEKTRİKLİ SKUTERLAR DA KAPSAMA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Demiryolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yolcu taşımacılığına ilişkin mevcut düzenlemelerde değişikliğe gidildi. Yeni düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulanmaya başlandı.

Değişiklik kapsamında yönetmelikte yer alan araç tanımının kapsamı genişletildi. Daha önce bebek arabası, bisiklet ve motorlu bisikletleri içeren tanıma skuter ve elektrikli skuterlar da dahil edildi.

AÇIK BİLETLERDE GEÇERLİLİK SÜRESİ 90 GÜNE İNDİ

Yeni düzenlemenin yolcuları ilgilendiren bir diğer maddesi ise açık biletlerin geçerlilik süresi oldu. Seferlerin gecikmesi veya iptal edilmesi de dahil olmak üzere belirli durumlarda yolculara verilen açık biletlerin kullanım süresi yeniden belirlendi.

Daha önce 180 gün olarak uygulanan geçerlilik süresi, yapılan değişiklikle 90 güne düşürüldü. Böylece açık biletler için tanınan süre yarı yarıya kısaltılmış oldu.

YÖNETMELİĞE AYKIRI DAVRANAN İŞLETMECİLERE CEZA

Yönetmelikte belirlenen kurallara uyulmaması halinde uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin hüküm de düzenlemede yer aldı. Yapılan denetimlerde yönetmeliğe aykırı hususların tespit edilmesi durumunda işletmecilere, her bir kusur için ayrı ayrı 9 bin 473 lira idari para cezası uygulanabilecek.

Yeni hükümlerle birlikte demir yolu yolcu taşımacılığında araç tanımı, açık biletlerin geçerlilik süresi ve kurallara aykırılık halinde uygulanacak para cezalarına ilişkin değişiklikler yürürlüğe girmiş oldu.