TRT Tabii ne kadar, ücretsiz mi? Tabii dijital platformu nedir, ne zamana kadar ücretsiz? TRT'den uluslararası dijital platform!

TRT Tabii uluslararası dijital platformu Netflix'e rakip olacak. Beykoz Kundura Fabrikası'nda tanıtıma gerçekleştirilen TRT'nin yeni dijital platformu ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi basında yer alan haberlerin ardından arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, TRT Tabii ne kadar, ücretsiz mi? Tabii dijital platformu nedir, ne zamana kadar ücretsiz? İşte detaylar...

TRT TABİİ NE KADAR OLACAK?

TRT Tabii fiyatı konusunda açıklama yapıldı.

TRT Tabii başlangıçta Türkiye'de ücretsiz olacak.

Fakat sonrası için ücretli üyeliğe dair henüz açıklamada bulunulmadı.

TRT TABİİ NE ZAMAN AÇILACAK?

TRT Tabii 7 Mayıs 2023 Pazar günü açılacak.

TRT TABİİ NASIL İZLENİR?

TRT Tabii dijital platformu internet sitesine tıklayarak izlenebilecek.

TRT TABİİ DİJİTAL PLATFORMU İÇİN TIKLAYINIZ

