TRT Tabii ne kadar, ücretsiz mi? Tabii dijital platformu nedir, ne zamana kadar ücretsiz? TRT'den uluslararası dijital platform!

TRT Tabii uluslararası dijital platformu Netflix'e rakip olacak. Beykoz Kundura Fabrikası'nda tanıtıma gerçekleştirilen TRT'nin yeni dijital platformu ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi basında yer alan haberlerin ardından arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, TRT Tabii ne kadar, ücretsiz mi? Tabii dijital platformu nedir, ne zamana kadar ücretsiz? İşte detaylar...
TRT Tabii fiyatı konusunda açıklama yapıldı.
TRT Tabii başlangıçta Türkiye'de ücretsiz olacak.
Fakat sonrası için ücretli üyeliğe dair henüz açıklamada bulunulmadı.
TRT Tabii 7 Mayıs 2023 Pazar günü açılacak.
TRT Tabii dijital platformu internet sitesine tıklayarak izlenebilecek.