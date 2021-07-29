FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TSB'den sel felaketinden etkilenenlere yönelik tavsiye kararı

TSB'den sel felaketinden etkilenenlere yönelik tavsiye kararı

29.07.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu, Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketi kapsamında, hasar ödemelerine ilişkin tavsiye kararı aldığını duyurdu.

TSB'den sel felaketinden etkilenenlere yönelik tavsiye kararı

TSB yaptığı yazılı açıklama ile Rize ve Artvin illerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa dileklerini iletti.

TSB'DEN TASFİYE KARARI

Birlik Yönetim Kurulu'nun dün olağanüstü toplanarak Rize ve Artvin'de meydana gelen sel ve su baskınlarının yol açtığı hasarlara ilişkin, tazminat ödeme sürecinin hızlandırılarak mağduriyetin bir an önce giderilmesi adına gelişmeleri değerlendirdiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Toplantıda takdiri üyelere ait olmak üzere 13 no'lu tavsiye niteliğinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Valilikler kanalıyla oluşturulan hasara uğramış araç ve konut bilgileri üzerinden sigorta şirketlerince yapılan incelemeler neticesinde, sigortalı olduğu tespit edilen araç ve konutlar için sigortalılara ulaşılarak tazminat süreçleri hızlandırılması, zararların bir an önce giderilebilmesi, sektör yönelik oluşabilecek olumsuz algının önlenebilmesi ve yaşanan olağan üstü durum göz önüne alınarak, hasar tazmin sürecinin hızla işletilebilmesi adına, evrak temin sürecinde sigortalılara gerekli kolaylığın sağlanması, yaşanan olağanüstü durum göz önüne alınarak, hasar tazmin sürecinin hızla işletilebilmesi için evrak temin sürecinde sigortalılara gerekli kolaylıkların sağlanması, teminat dahilindeki hasarların bir bölümünün, hasar prosedürleri sonuçlanana kadar şirketlerce kendi belirleyecekleri oranlarda avans niteliğinde ödenmesi yönünde kararlar alınmıştır.

Ayrıca, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile iletişime geçilerek felaket bölgesindeki sigortalılara SMS aracılığı ile bilgilendirme süreci başlatılmış ve sigortalılarımızın iletişime geçeceği telefon numaraları kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu tavsiyeler çerçevesinde, Sigortacılık Sektörü ilgili tüm paydaşlarla işbirliği ve sağduyu içinde, gücünü, tecrübesini ve kaynaklarını ülkemizin menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanarak ekonomik faaliyete destek vermeye devam edecektir."

Kaynak: AA

Fındık işçisinin günlük yevmiye ücreti belli oldu! İşte 2021 fındık işçisinin günlük çalışma bedeliFındık işçisinin günlük yevmiye ücreti belli oldu! İşte 2021 fındık işçisinin günlük çalışma bedeli


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
PARTNERSadece dinleniyorumSadece dinleniyorum
Kredi hacminde azalma varKredi hacminde azalma var
Anahtar Kelimeler:
sel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Her şeyimiz yandı! Ben felç geçirdim

Her şeyimiz yandı! Ben felç geçirdim

Marmaris, Bodrum ve Milas'da alevler yükseliyor

Marmaris, Bodrum ve Milas'da alevler yükseliyor

TCMB'dan yıl sonu enflasyon tahmini açıklaması

TCMB'dan yıl sonu enflasyon tahmini açıklaması

Dünyanın en çok araç satan markası belli oldu!

Dünyanın en çok araç satan markası belli oldu!

300 liralık kar için 15 bin liradan olmayın!

300 liralık kar için 15 bin liradan olmayın!

61 yıllık Türk devinden çarpıcı karar!

61 yıllık Türk devinden çarpıcı karar!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İşte Türkiye'de nüfusa oranla en fazla esnafın olduğu il!

İşte Türkiye'de nüfusa oranla en fazla esnafın olduğu il!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Trabzon'da otel işletmecileri aşı yaptıranlara konaklamada indirim uygulayacak

Trabzon'da otel işletmecileri aşı yaptıranlara konaklamada indirim uygulayacak

ABD ve Almanya dahil 5 ülke almak için sıraya girdi

ABD ve Almanya dahil 5 ülke almak için sıraya girdi

Seyyar satıcılıkla başladı, fabrika kurdu! Türkiye'nin 52 iline dondurma satıyor

Seyyar satıcılıkla başladı, fabrika kurdu! Türkiye'nin 52 iline dondurma satıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.