TSE 17 sözleşmeli bilişim personeli alacak! Başvuru tarihleri belli oldu

Kurumun konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre TSE, kıdemli sistem uzmanı, kıdemli veri tabanı uzmanı, kıdemli yazılım geliştirme uzmanı, sistem uzmanı, ağ ve güvenlik uzmanı ile yazılım geliştirme uzmanı olmak üzere toplam 17 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

BAŞVURULAR 15-25 EKİM TARİHLERİNDE YAPILACAK

Şartları sağlayan adaylar, e-Devlet üzerinden TSE-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden 15-25 Ekim döneminde başvuru yapabilecek.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, tespit edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanlarına göre belirtilen pozisyonlardan yalnızca birine başvurabilecek.

SINAV VE ATAMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Değerlendirme sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek. Sınav komisyonunun gerekli görmesi halinde adayın başvurduğu pozisyona göre ayrıca uygulamalı veya yazılı sınav yapılabilecek.

Sınavın yapılacağı yer ve tarih kurumun "www.tse.org.tr" internet sitesindeki "Duyurular" sayfasından ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek.

Sınavda başarılı olan adaylar, ilan edilen pozisyona göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanacak ve puan sırasına göre asıl ve yedek adaylar belirlenecek.

Atanmaya hak kazanan adayların, kanuni süre içinde sözleşme imzalamaları, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamaları ve başvuru şartlarında belirtilen belgeler ile birlikte TSE'ye müracaat etmeleri gerekecek.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır