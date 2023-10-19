TTK KURA ÇEKİLİŞİ ne zaman, saat kaçta? TTK Bartın-Karabük 500 işçi alımı kura çekilişi tarihleri belli oldu!

TTK 500 işçi alımı kura çekim tarihlerine dair araştırmalar yoğunluk kazandı. TTK 2000 pano-ayak üretim işçisi alımı için Zonguldak ilinde 1.500 işçinin kura çekimleri yapıldı. Canlı yayında ve noter huzurunda tamamlan kura sonrası asil ve yedek listeler listeler TTK'nın resmi sitesi üzerinden işçi adaylarının erişimine açıldı. Bartın ve Karabük illerinde alınacak 500 işçi alımı için kura çekiliş tarih ve saati açıklandı. İşte detaylar...

TTK İŞÇİ ALIMI BARTIN-KARABÜK KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Bartın 400 işçi alımı, 20 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00’te kamuoyuna ve basına açık olarak Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor salonunda Bartın 3. Noteri tarafından yapılacak.

Karabük 100 işçi alımı, 20 Ekim 2023 tarihinde saat 16.00’da kamuoyuna ve basına açık olarak Karabük Yenişehir Merkez Spor salonunda Karabük 4. Noteri tarafından yapılacak.







