FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TTK KURA ÇEKİLİŞİ ne zaman, saat kaçta? TTK Bartın-Karabük 500 işçi alımı kura çekilişi tarihleri belli oldu!

TTK KURA ÇEKİLİŞİ ne zaman, saat kaçta? TTK Bartın-Karabük 500 işçi alımı kura çekilişi tarihleri belli oldu!

19.10.2023 00:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TTK işçi alımı kura çekilişi tarihi ve saati gibi detaylar merak ediliyor. Pano-ayak üretim işçiliği kapsamında 2000 işçi alınacak. Zonguldak ili için 1500 işçi alımı gerçekleştirildi. Kura çekimi canlı yayında noter huzurunda yapıldı. Karabük ve Bartın illerine alınacak toplam 500 işçi alımı için kura çekiliş tarihleri de belli oldu. Peki, TTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TTK Bartın-Karabük 500 işçi alımı kura çekilişi tarihleri ve detaylar haberimizde.

TTK KURA ÇEKİLİŞİ ne zaman, saat kaçta? TTK Bartın-Karabük 500 işçi alımı kura çekilişi tarihleri belli oldu!

TTK 500 işçi alımı kura çekim tarihlerine dair araştırmalar yoğunluk kazandı. TTK 2000 pano-ayak üretim işçisi alımı için Zonguldak ilinde 1.500 işçinin kura çekimleri yapıldı. Canlı yayında ve noter huzurunda tamamlan kura sonrası asil ve yedek listeler listeler TTK'nın resmi sitesi üzerinden işçi adaylarının erişimine açıldı. Bartın ve Karabük illerinde alınacak 500 işçi alımı için kura çekiliş tarih ve saati açıklandı. İşte detaylar...

TTK İŞÇİ ALIMI BARTIN-KARABÜK KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Bartın 400 işçi alımı, 20 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00’te kamuoyuna ve basına açık olarak Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor salonunda Bartın 3. Noteri tarafından yapılacak.

ttk2

Karabük 100 işçi alımı, 20 Ekim 2023 tarihinde saat 16.00’da kamuoyuna ve basına açık olarak Karabük Yenişehir Merkez Spor salonunda Karabük 4. Noteri tarafından yapılacak.


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kiracılar dikkat! Uzun süre sonra ilk kez böylesi olduKiracılar dikkat! Uzun süre sonra ilk kez böylesi oldu
Hacizli eşyalar için Adalet Bakanlığı'ndan karar! Hacizli eşyalar için Adalet Bakanlığı'ndan karar!
Milyonları ilgilendiren takvim belli olduMilyonları ilgilendiren takvim belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Bartın Karabük ttk ttk işçi alımı

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hastane katliamını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

Hastane katliamını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Simpsons bildi mi? 10 yıl önceki detay...

Simpsons bildi mi? 10 yıl önceki detay...

Birkaç metre uzaklıktaki tehlikeden haberdar değildi

Birkaç metre uzaklıktaki tehlikeden haberdar değildi

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.