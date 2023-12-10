TTKOM: Petrol fiyatları Cuma günü artış kaydetti

Hindistan Politikası Komitesi'nin 5 üyesinden oluşan kurulda üç üye ve dışarıdan üç üye, faizin sabit kalması yönünde oy kullandı. Gıda fiyatlarındaki artış ve beklenenden daha iyi ekonomik büyüme beklentileri, enflasyon kontrolünün ana odak noktası olarak belirlendi.

Petrol fiyatları Cuma günü artış kaydetti, ancak OPEC+'nın daha derin arz kesintilerine yönelik şüphelerle 2018'den bu yana en uzun haftalık kayıp serisine doğru ilerledi. Küresel gösterge Brent, varil başına 75 doların üzerinde işlem görse de yedinci haftalık düşüşe doğru ilerliyor. ABD ham petrolü, Suudi Arabistan'ın kısıtlamaların uzatılabileceği açıklamasının ardından Rusya, Cezayir ve Kuveyt'ten gelen benzer açıklamalarla birlikte varil başına 70 dolara yakın seyrediyor.

Bunun yanı sıra, petrol talebinin geleceğine dair endişeler de var. Bloomberg araştırmasına göre, Çin tüketiminin önümüzdeki yıl günde 500 bin varil artması bekleniyor; ancak bu rakam, 2023'teki artışın üçte birinden daha az. ABD'de ise birçok ekonomist, önümüzdeki yıldan itibaren bir durgunluk öngörüyor.

Bütçenizi zorlamadan maliyet etkili çözümler arayanlar için, en iyi ücretsiz hisse senedi tarayıcısını keşfetmek ilginizi çekebilir. DXY'yi satın almanın ve portföy çeşitlendirmenin adımlarını öğrenmek oldukça heyecan verici olabilir. Dolar Endeksi'nde işlem yapmanın inceliklerini anlamak ve tahmin gücünden en iyi şekilde faydalanmak için daha fazla bilgi edinmek isteyebilirsiniz.

https://www.tradingview.com/x/aWBaQVRb/

Grafik TradingView’den

TTKOM 26.52 TL olarak haftayı kapatan bir fiyat var. Şirketin yıllık varlık büyüme oranı %36.7. Ayrıca, son 5 yılda gösterdiği performans %592.4 olarak kaydedilmiş. Şirketin sektörü ile ilgili olarak iletişim sektöründe faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

Teknik Analiz:

Hisse senedinin teknik analizi, bir dizi gösterge kullanılarak yapılmıştır. Öncelikle, osilatörler değerlendirilmiştir. Osilatörler, genellikle alım veya satım sinyalleri veren önemli göstergelerdir.

Relative Strength Index (RSI - Göreceli Güç Endeksi): RSI değeri 73.76 olarak belirlenmiş. Bu, hisse senedinin aşırı alım bölgesinde olduğunu gösterir ve olası bir düzeltme ihtimaline işaret edebilir.

Stochastic Oscillator (%K ve %D): %K değeri 83.01, %D değeri ise 87.76. Her ikisi de aşırı alım bölgesinde bulunuyor, bu da potansiyel bir düzeltme sinyali olarak yorumlanabilir.

Average Directional Index (ADX): ADX değeri 55.15. Bu değer, hisse senedinin güçlü bir trend içinde olduğunu gösterir.

Awesome Oscillator: Awesome Oscillator değeri 2.17. Bu, mevcut trendin gücünü ölçen bir gösterge olarak kullanılır.

Hisse senedinin trend analizini masaya yatıralım. Örneğin, 10 günlük hareketli ortalama ile 50 günlük hareketli ortalama karşılaştırıldığında kısa vadeli bir güçlü alım sinyali elde edilirken, 200 günlük hareketli ortalama ile karşılaştırıldığında uzun vadeli bir güçlü alım sinyali görülmektedir.

Sonuç itibarıyle, Mumbai'deki Kotak Securities Emtia Araştırma Başkanı Ravindra Rao, "Petrol talebi görünümü hala kasvetli. Çin'deki toparlanma ivme kazanamadı, Batı'daki fabrika faaliyetleri ise daralmaya devam ediyor" dedi. Gazze’de ABD ve Avrupa’nın birçok ülkesi destekli İsrail soykırımı devam etmektedir.







