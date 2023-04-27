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TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven 1,5 yılın zirvesinde

27.04.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomik güven endeksi Mart ayında 98,8 iken, Nisan ayında yüzde 3,5 oranında artarak 102,2 değerini aldı. Veri Ekim 2021'den beri en yüksek seviyesini alırken, Ocak 2022'den beri de 100'ün üzerinde kaydedildi.

TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven 1,5 yılın zirvesinde

TÜİK, Güven Endeksi Nisan 2023 verilerini yayımladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Mart ayında 98,8 iken, Nisan ayında yüzde 3,5 oranında artarak 102,2 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Nisan ayında Tüketici Güven Endeksi yüzde 9,2 oranında artarak 87,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,0 oranında artarak 105,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 118,1 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 116,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,1 oranında azalarak 88,4 şeklinde kaydedildi.

Endeks son olarak geçen yılın Ocak ayında 100 değerini aşmıştı. O tarihten itibaren endeks 100 seviyesinin altında seyretti.

Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanıyor.Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

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Ekonomik Güven Endeksi

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