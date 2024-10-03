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TÜİK BUGÜN AÇIKLAYACAK! O rakam bugün belli oluyor... Memurdan emekliye herkes bunu bekliyor!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.10.2024 07:57
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon verisini bugün saat 10.00'da açıklayacak. Birçok sektörü etkileyen bu veri için gözler TÜİK'e çevrilmişken; AA Finans'ın 17 ekonomistin katılımıyla düzenlediği eylül ayı enflasyon beklentisi ise sonuçlandı. Peki, anketten ne sonuç çıktı? Ekim ayı kira artış oranı ne kadar olacak? İşte cevabı...

TÜİK BUGÜN AÇIKLAYACAK! O rakam bugün belli oluyor... Memurdan emekliye herkes bunu bekliyor!

TÜİK bugün saat 10.00'da eylül ayı enflasyon verisini açıklayacak. TÜİK'in verisi sonucu ekim ayı kira artış oranı, 2025 yılı ocak ayının zam artış oranları için üçüncü enflasyon verisi de belli olmuş olacak.
Geçtiğimiz ay düşüş yaşanan enflasyon verisi için ise bu ay da bir düşüş yaşanması bekleniyor.

AA Finans'ın 17 ekonomist ile düzenlediği eylül ayı enflasyon beklentisi ise sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tahminleri %1,50 ile %2,50 arasında değişiklik gösteriyor.

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Ayrıca, yıllık enflasyonun bir önceki ay %51,97 iken eylül ayında %48,11’e düşeceği öngörülüyor. Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon tahminleri ise ağustos ayında %43,23 seviyesinde şekillendi.

AĞUSTOS AYI ENFLASYONU NE DURUMDAYDI?

Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda %2,47 artmış, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise %1,68 yükselmişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %51,97, yurt içi üretici fiyatlarında ise %35,75 olarak kaydedilmişti.

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İŞTE FARKLI KURUMLARIN 2024 ENFLASYON TAHMİNLERİ

· Orta Vadeli Program: %41,5
· Piyasa Katılımcıları Anketi: %43,14
· AA Finans Anketi: %42,84
· Reuters Anketi: %42,95
· Finansal Kurumlar Birliği Anketi: %49,39

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Kira artış oranı
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