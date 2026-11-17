Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları ekim ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,3 geriledi. Toplam satış adedi 131 bin 72 olarak kayıtlara geçti.

Ekim ayında hem ilk el hem de ikinci el konut satışlarında düşüş yaşandı. İlk el konut satışları 50 bin 105'e, ikinci el satışlar ise 80 bin 967'ye indi. Böylece ikinci el konutlar, toplam satışlar içerisindeki ağırlığını korudu.

İLK EL VE İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ

TÜİK verilerine göre, ekim ayında ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 azalarak 50 bin 105 oldu. İkinci el konut satışlarında ise düşüş daha belirgin gerçekleşti. Bu kategorideki satışlar yıllık bazda yüzde 28,5 gerileyerek 80 bin 967'ye düştü.

Toplam 131 bin 72 konutun satıldığı ekim ayında, ilk el konutların toplam satışlar içerisindeki payı yüzde 38,2 olarak hesaplandı. İkinci el konutların payı ise yüzde 61,8'e ulaştı.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARINDA SON DURUM

Ekim ayında ipotekli konut satışlarında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 düşüş görüldü. Türkiye genelinde ipotekli satış adedi 23 bin 286 olarak gerçekleşti.

Diğer konut satışları da yıllık bazda yüzde 26,3 azalarak 107 bin 786 seviyesine geriledi. Böylece toplam satışlar içerisinde ipotekli konutların payı yüzde 17,8, diğer satışların payı ise yüzde 82,2 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında ilk el konut satışları yüzde 7,4, ikinci el konut satışları yüzde 24 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya kıyasla ilk el konut satışlarında yüzde 4,8, ikinci el konut satışlarında yüzde 1,4 düşüş kaydedildi.

YABANCILARA KONUT SATIŞINDA RUSLAR İLK SIRADA

Yabancı uyruklu vatandaşlara yapılan konut satışları, ekim ayında diğer satış türlerinden farklı bir seyir izledi. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artan satışlar, 2 bin 259'a yükseldi. Yabancılara yapılan satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,7 olarak belirlendi.

Ekim ayında Türkiye'den en fazla konut satın alan yabancıların başında Rusya vatandaşları geldi. Uyruklarına göre sıralamada 477 konutla Rusya ilk sırada yer alırken, 193 konutla İran ve 159 konutla Irak vatandaşları takip etti.

10 AYLIK KONUT SATIŞLARI 1,2 MİLYONU AŞTI

Ocak-ekim dönemine ilişkin verilerde de geçen yılın aynı dönemine göre gerileme görüldü. İlk el konut satışları yüzde 2,4 azalarak 410 bin 18'e inerken, ikinci el konut satışları yüzde 12,3 düşüşle 813 bin 973 oldu.

Böylece 2026'nın ilk 10 ayında Türkiye genelinde satılan toplam konut sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,2 azalarak 1 milyon 223 bin 991 olarak kayıtlara geçti.

İpotekli konut satışlarında ise yıllık düşüşün aksine artış yaşandı. Ocak-ekim döneminde ipotekli satışlar yüzde 20,8 yükselerek 235 bin 496'ya ulaştı. Diğer konut satışları ise yüzde 14,3 azalışla 988 bin 495'e geriledi.

Yabancılara yapılan konut satışlarında da 10 aylık dönemde düşüş kaydedildi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 azalan satışlar, 17 bin 567 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır