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TÜİK, ekonomik güven endeksini açıkladı: Mart'ta 0,2 puanlık azalış

30.03.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı ekonomik güven endeksi sonuçlarını açıkladı. Şubat ayında 99,1 olan endeks, Mart 2023'te yüzde 0,2 azalışla 98,8'e geriledi.

TÜİK, ekonomik güven endeksini açıkladı: Mart'ta 0,2 puanlık azalış

Ekonomik güven endeksi Şubat ayında 99,1 iken, Mart ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 98,8 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre, bir önceki aya göre Mart ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,9 oranında azalarak 80,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,4 oranında azalarak 117,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında azalarak 88,5 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 104,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 116,8 değerini aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomik Güven Endeksi

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