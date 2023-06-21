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TÜİK ENFLASYON ORANI 2023: Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentisi

21.06.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon oranının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak konusu oldu. Verilerin açıklanmasına kısa bir süre kala birçok kişi arama motorlarında konuya dair araştırma yapıyor. Peki, enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, Haziran ayı enflasyon oranı açıklamasının yapılacağı tarih...

TÜİK ENFLASYON ORANI 2023: Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentisi

Haziran ayı enflasyon oranı açıklaması TÜİK tarafından yapılacak. Enflasyon verileri, kira artış oranı ve market alışverişine etki ediyor. Kiracılar ve ev sahipleri Haziran ayı enflasyon oranı açıklamasının yapılacağı tarihi merak ediyor. Birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte Haziran ayı enflasyon oranı tarihi...

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Enflasyon verileri her ayın 3'ünde paylaşıyor.

Buna göre; Haziran ayı enflasyon verilerinin 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

TÜİK enflasyon verileri saat 10.00'da açıklanacak.

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.

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