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TÜİK ENFLASYON ORANI 2023: Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Emekli ve memur maaşına yön verecek

01.07.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon oranı ile ilgili beklenen açıklama önümüzdeki hafta yapılacak. Kira artış oranı ve market alışverişine etki edecek olan verileri, ev sahipleri ve kiracılar da yakından takip ediyor. 6 aylık veriler emekli ve memur maaşı zammına da yön verecek. Peki, 2023 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? TÜİK tarafından enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak?

TÜİK ENFLASYON ORANI 2023: Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Emekli ve memur maaşına yön verecek

Enflasyon oranının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak konusu oldu. Enflasyon oranı verilerinin açıklanmasına kısa bir süre kala birçok kişi arama motorlarında konuya dair araştırma yapıyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zam sonrası gözler Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zammına çevrildi. Hziran ayı enflasyon verileri ev sahipleri ile kiracılar da yakından ilgilendiriyor. İşte 2023 Haziran ayı enflasyon oranı açıklamasının yapılacağı tarih ve saat...

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ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Enflasyon verileri her ayın 3'ünde paylaşıyor.

Buna göre; Haziran ayı enflasyon verilerinin 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

TÜİK enflasyon verileri saat 10.00'da açıklanacak.

TÜRK LİRASI (389)

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.

TÜRK LİRASI (329)

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Enflasyon oranı tüik

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