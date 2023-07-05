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TÜİK ENFLASYON ORANI 2023: TEFE TÜFE ile Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Haziran ayı enflasyon rakamları

05.07.2023 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklaması bugün TÜİK tarafından yapılacak. TEFE TÜFE ile enflasyon verilerinin yayımlanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı da netleşmiş olacak. Kiracı ve ev sahipleri açısından kira artış oranının yanı sıra; memur ve emekli zammında belirleyici etken olan 6 aylık enflasyon farkı için geri sayım başladı. Peki 2023 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Enflasyon oranı saat kaçta belli olacak? Gözler TÜİK'ten gelecek son dakika açıklamasında!

TÜİK ENFLASYON ORANI 2023: TEFE TÜFE ile Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Haziran ayı enflasyon rakamları

Enflasyon oranının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı ile ilgili araştırmalar 5 Temmuz 2023 Pazartesi günü hız kazandı. Asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zam sonrası memur ve emekli maaşı zammı için gözler TÜİK'ten yapılacak açıklamaya çevrildi. Öte yandan Memur maaşlarına ilişkin düzenlemenin bugün Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Bugün TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon oranı ile rakamın netleşeceğini söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu açıklamasında "Enflasyon farkını ve refah farkını da gözetecek şekildeki düzenlemelerimizle verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı. İşte 2023 Haziran ayı TÜİK enflasyon oranı ile ilgili ayrıntılar...

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ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Enflasyon oranı 5 Temmuz'da açıklanacak.

TÜİK enflasyon oranı bilgisini saat 10.00'da yayımlayacak.

TÜRK LİRASI (389)

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.

TÜRK LİRASI (329)

MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ

Mayıs ayı enflasyon verileri Haziran ayında TÜİK tarafından açıklandı.

Mayıs'ta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 63,72, yurt içi üretici fiyatları yüzde 95,8 yükseldi.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,04, Yİ-ÜFE yüzde 0,65 artış gösterdi.

TÜFE, Mayıs ayında geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, Yİ-ÜFE ise yüzde 7,81 arttı.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 39,59, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 40,76 oldu.

Böylelikle senelik enflasyon, TÜFE'de son 17, Yİ-ÜFE'de ise son 24 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

MEMUR MAAŞLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME BUGÜN TBMM'DE

Memur maaşlarına ilişkin düzenleme bugün TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

Memur maaşlarına ilişkin düzenleme teklifinin saat 12.00'de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in Meclis Başkanlığı'na sunması bekleniyor.

Konuya dair AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan geldi.

Bugün açıklanacak enflasyon verileri ile rakamın netleşeceğini söyleyen Akbaşoğlu, açıklamasında "Enflasyon farkını ve refah farkını da gözetecek şekildeki düzenlemelerimizle verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." ifadelerine yer verdi.

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