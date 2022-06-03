TÜİK ENFLASYON ORANI MAYIS 2022 NE KADAR? TÜİK enflasyon oranı yüzde kaç? Enflasyon rakamları açıklandı!

Mayıs 2022 enflasyon oranı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun kira artış oranı da dahil olmak üzere Temmuz zammı, işsizlik maaşı gibi önemli konulara yön veren rakamları duyurmasının ardından, 'TÜİK enflasyon oranı Mayıs 2022 ne kadar?', 'TÜİK enflasyon oranı yüzde kaç?' sorularının yanıtı merak konusu oldu. TÜİK'ten yapılan açıklama ve detaylar haberimizde...

TÜİK ENFLASYON ORANI MAYIS 2022 NE KADAR?

Mayıs ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Haziran 2022 Cuma günü saat 10:00'da açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu yıllık ve aylık bazda enflasyon verilerini duyurdu.

TÜİK’in açıkladığı oran sonrasında mayıs ayında görülen enflasyon netleşmiş oldu.

TÜİK ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ?

Açıklamaya göre aylık enflasyon aylık TÜFE yüzde 2,98 yıllık TÜFE yüzde 73,50 oldu.

