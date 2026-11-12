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TÜİK eylül ayı dış ticaret endekslerini açıkladı

İhracat birim değer endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7, ithalat birim değer endeksi yüzde 12,7 arttı.

TÜİK eylül ayı dış ticaret endekslerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7 yükseldi.

Endeks, Eylül 2025'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,6, yakıtlarda yüzde 59,9, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,8 artış kaydetti.

İthalat birim değer endeksi de eylülde yıllık bazda yüzde 12,7 yükseldi.

Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,4 azalırken, yakıtlarda yüzde 52,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,4, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,1 artış gösterdi.

MİKTAR ENDEKSLERİ

İhracat miktar endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,8 yükseldi.

Endeks bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 17,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 11,6, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,8 artarken, yakıtlarda yüzde 18,6 azaldı.

İthalat miktar endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 6,3 geriledi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 15, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,6 artış, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,1, yakıtlarda yüzde 2,1 azalış kaydetti.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi, ağustosta 145,3 iken, 2026 Eylülde yüzde 0,1 artarak 145,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi, Eylül 2025'te 136,3 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 7,8 yükselerek 146,9 olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi, ağustosta 111,7 iken, eylülde yüzde 1,6 artarak 113,5 olarak kayıtlara geçti. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre endeks geçen yıl eylülde 117,7 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 6,3 azalarak 110,3 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Eylül 2025'te 92,7 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 4,7 puan gerileyerek 2026 yılı Eylül ayında 88 olarak kaydedildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İhracat Dış ticaret tüik
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