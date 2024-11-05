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TÜİK'in Ekim ayı enflasyonunu açıklaması sonrası BofA'dan değerlendirme: 'Olumlu bir tablo var' Asgari ücret için konuştu: Tüm dengeleri değiştirebilir

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
05.11.2024 07:54
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Dün TÜİK Ekim ayı enflasyonunu açıkladı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon aylık olarak yüzde 2,88 olurken yıllık olurken 48,58 oldu. Amerikan bankası BofA'nın ekonomisti Zümrüt İmamoğlu, Merkez Bankası'nın ne zaman faiz indirimine gideceği, asgari ücret zammını ve enflasyonun ne zaman düşeceği gibi kritik konularda açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, 2025 yılından ekonomik anlamda umutlu olduğunu aktardı.

TÜİK'in Ekim ayı enflasyonunu açıklaması sonrası BofA'dan değerlendirme: 'Olumlu bir tablo var' Asgari ücret için konuştu: Tüm dengeleri değiştirebilir

Yıl sonuna doğru yaklaşıyorken 2024 yılının son verileri paylaşılmaya devam ediliyor. Dün TÜİK Ekim ayı enflasyonunu açıkladı. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisini BofA Merrill Lynch Türkiye Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu değerlendirdi. Ayrıca İmamoğlu, Merkez Bankası'nın ne zaman faiz indirimine gideceğine dair fikrini de paylaştı.

CNBC-e'de konuşan İmamoğlu, Ocak 2025 enflasyonu aylık olarak yüzde 4 civarında görüleceğini tahmin ederken; yılın en yüksek enflasyonun da ilk çeyrekte görüleceğini aktardı.

"HİZMET TARAFINDA OLUMLU BİR TABLO VAR!"

İmamoğlu, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisini şu şekilde değerlendirdi:

“Hizmet enflasyonunda uzun zamandır ilk defa olumlu tablo görüyoruz. Manşet yine yüzde 3’e yakın. Enflasyon düşmüyormuş gibi duruyor. Bunun en büyük sebebi taze meyve-sebze fiyatlarındaki büyük artış, ama bu çok dalgalı bir veri. Onu bir trend gibi görmemek lazım, geçici olabilir. İşlenmiş gıdalarda böyle bir trend görmüyoruz. O yüzden çok fazla endişe ettirmiyor beni. Tekstil mevsimsel olarak yüksek ama bizim için önemli olan hizmetlerdeki katılığın kırılmasıydı. Kira hariç hizmetlerde bir kırılma görüyoruz. Hizmet tarafında son derece olumlu bir tablo var. Eğer devamı gelirse kasım ve aralıkta Merkez Bankası bir nefes alabiliyor"

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Faiz indirimini Aralık ayında beklediklerini belirten İmamoğlu, "Hizmet verisi gerçekten aşağı yönlü kırıldıysa, kasım da bu şekilde olumlu bir tablo çizerse, aylık manşette de yüzde 2 ve altını görmeye başlarsak aralık ayında 200-250 puanlık ufak bir faiz indirimi mümkün olabilir.

İndirimlerin ay ay devam etmesi veriye bağlı. Her ay indirmek zorunda değiller ama öyle yapmayı da tercih edebilirler. Henüz nasıl bir döngü olacağını görmedik. Faiz indirmek isterlerse indirecek yer de var. 2025 sonunda politika faizini yüzde 30’da görüyoruz" şeklinde konuştu.

MERKEZ BANKASI'NIN DURUŞUNU ASGARİ ÜCRET ETKİLEYEBİLİR

Merkez Bankası'nın 2025 yılının ilk çeyreğinde asgari ücrete bağlı olarak 'durmam gerekebilir' diyebileceğini düşündüğünü aktaran İmamoğlu, "Hanehalkı enflasyonu gördükçe inanıyor. Piyasaya, pazara bakıyorlar ona göre karar veriyorlar. Beklentinin azalmaya başlıyor olması bir şeyleri hissetmeye başladıklarını gösteriyor ama enflasyon hala çok yüksek. Reel sektör de çok önemli, onların beklentilerinin aşağı geriliyor olması da olumlu" dedi.

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Asgari ücret için değerlendirmede bulunan İmamoğlu, "Bakıyorum son 20 senede hep geçmiş enflasyona göre asgari ücret artışı yapılmış. Bu sene bir dezenflasyon programı var. Toplumun her kesiminden destek istemek normaldir. İnşallah adil bir karar olur. Asgari ücretin 5 puan ya da 10 puan aşağıda ya da yukarda olması enflasyon açısından çok da büyük tartışmalara yol açmamalı"

2025 TÜRKİYE İÇİN OLUMLU

Türkiye'nin 2025 yılı için pozitif bir duruş sergilediğini belirten İmamoğlu, "ABD seçim sonucu ne olursa olsun volatilite beklemek lazım ama Türkiye bundan en az etkilenecek ülkelerden biri. Türkiye için çok pozitifler. 2025 için oldukça ümitliyim çünkü bence hem enflasyonun hem faizlerin düştüğü bir sene olacak" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
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