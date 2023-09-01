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TÜİK KİRA ARTIŞ ORANI 2023: Eylül ayı TEFE TÜFE ile kira artış oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Kira zammı ne kadar olacak?

01.09.2023 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eylül ayı kira artış oranı ev sahipleri ile kiracılar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan yükselen enflasyon nedeniyle alınan kira artış sınırı uygulaması sürüyor. TÜİK enflasyon oranı açıklamasını önümüzdeki hafta yapacak. Bilindiği üzere bahsi geçen rakamlarda tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) ve aylık enflasyon rakamları etkili oluyor. Peki, Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Kira zammı ne kadar olacak?

TÜİK KİRA ARTIŞ ORANI 2023: Eylül ayı TEFE TÜFE ile kira artış oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Kira zammı ne kadar olacak?

Kiracılar ve ev sahipleri eylül ayı kira zammı için TÜİK tarafından yapılacak enflasyon oranı açıklamasını bekliyor. Ağustos ayı enflasyon oranı 4 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Böylelikle TEFE-TÜFE verileri doğrultusunda Eylül 2023 kira zammı belli olacak. İşte, Eylül ayı kira artış oranı ile ilgili detaylar...

Ankara’da 14 yılda kira artışı İstanbul ile aynı

KİRA ARTIŞ ORANI EYLÜL NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kira artış oranı TÜİK'in eflasyon oranı açıklaması ile netleşecek. Ağustos ayı enflasyon oranı açıklaması 4 Eylül 2023 Pazartesi günü yapılacak. Buna göre eylül ayı kira zammı TEFE-TÜFE de aynı gün netleşecek. Öte yandan kirada yüzde 25 zam sınırlaması bu yılda uygulanmaya devam ediliyor. Bahsi geçen uygulama yeni bir karar alınmadığı takdirde 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

2020 Temmuz kira artış oranı açıklandı! Temmuz ayı kira artış oranı nedir? Temmuz ayı kira zammı ne kadar olacak?

AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI

Temmuz ayında enflasyon yıllık yüzde 47,83 oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleşti.

Ankara’da 14 yılda kira artışı İstanbul ile aynı

Öte yandan 2022'nin aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 19,31 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 82,62 ile lokanta ve oteller oldu.

Ankara’da 14 yılda kira artışı İstanbul ile aynı

TÜİK, Ağustos ayında sözleşmesi yenilenecek ticari mülkler için yüzde 57,45 oranında, sabit oran uygulaması ile de konut sözleşmelerinde yüzde 25 oranında kira artış oranı uygulanacağını belirtti.

Ankara’da 14 yılda kira artışı İstanbul ile aynı

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