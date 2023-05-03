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TÜİK NİSAN AYI ENFLASYON ORANI ne kadar? 2023 TEFE-TÜFE verileri ile enflasyon rakamları yüzde kaç oldu? Tüm gözler TÜİK'te!

03.05.2023 06:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK 2023 nisan ayı enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklaması yapacak. Bilindiği üzere TÜİK tarafından önceki aya ilişkin yapılan açıklamaya göre fiyat endeksi aylık bazda yüzde 2,29 yükselmişti. TÜİK yıllık enflasyonu ise yüzde 50,51 olarak duyurmuştu. Birçok kişi internette konuya dair araştırma yapıyor. Peki, TÜİK Nisan ayı enflasyon oranı ne kadar? 2023 TEFE-TÜFE verileri ile enflasyon rakamları yüzde kaç oldu?

TÜİK NİSAN AYI ENFLASYON ORANI ne kadar? 2023 TEFE-TÜFE verileri ile enflasyon rakamları yüzde kaç oldu? Tüm gözler TÜİK'te!

Enflasyon oranı son dakika açıklaması 2023 Nisan ayı için TÜİK tarafından yapılacak. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,72 olmuştu. Öte yandan, bu anket döneminde ise yüzde 37,77 olduğu aktarıldı. TÜİK Nisan ayı enflasyon oranı açıklaması için geri sayım devam ediyor. 2023 TEFE-TÜFE verileri ile enflasyon rakamları bugün açıklanacak.

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2023 NİSAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Nisan ayı TÜİK enflasyon oranı 3 Mayıs Çarşamba günü, saat 10:00'da açıklanacak.

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TÜİK NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,72 iken, bu anket döneminde yüzde 37,77 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,63 iken, bu anket döneminde yüzde 31,02 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,91 ve yüzde 17,54 olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,83 olasılıkla yüzde 20,00 – 24,99 aralığında, yüzde 22,54 olasılıkla yüzde 30,00 – 34,99 aralığında, yüzde 36,67 olasılıkla ise yüzde 35,00 – 39,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

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Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 16,22’sinin beklentilerinin yüzde 25,00 – 29,99 aralığında, yüzde 21,62’sinin beklentilerinin yüzde 30,00 – 34,99 aralığında, yüzde 29,73’ünün beklentilerinin yüzde 35,00 – 39,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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Enflasyon oranı tüik

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