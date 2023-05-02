TÜİK NİSAN AYI ENFLASYON ORANI TARİHİ 2023: TÜİK Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Beklentiler ne yönde?

TÜİK nisan ayı enflasyon rakamları ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,72 olarak açıklanmıştı. Aynı anket döneminde yüzde 37,77 oldu. Birçok kişi internette "TÜİK nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?" sorularını araştırıyor. İşte, TÜİK enflasyon beklentisi 2023 Nisan oranları...

NİSAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Nisan ayı TÜİK enflasyon oranı 3 Mayıs Çarşamba günü, saat 10:00'da açıklanacak.

NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,72 iken, bu anket döneminde yüzde 37,77 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,63 iken, bu anket döneminde yüzde 31,02 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,91 ve yüzde 17,54 olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,83 olasılıkla yüzde 20,00 – 24,99 aralığında, yüzde 22,54 olasılıkla yüzde 30,00 – 34,99 aralığında, yüzde 36,67 olasılıkla ise yüzde 35,00 – 39,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 16,22’sinin beklentilerinin yüzde 25,00 – 29,99 aralığında, yüzde 21,62’sinin beklentilerinin yüzde 30,00 – 34,99 aralığında, yüzde 29,73’ünün beklentilerinin yüzde 35,00 – 39,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

