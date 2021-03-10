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TÜİK revize işsizlik verilerini açıklamayı bugüne çekti

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.03.2021 08:51 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan'da açıklamaya başlayacağını açıkladığı revize işsizlik verilerini açıklamayı bugüne çekti.

TÜİK revize işsizlik verilerini açıklamayı bugüne çekti

TÜİK, daha önce Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tanım ve standartlarına uyum kapsamında işgücü istatistiklerinde revizyon gerçekleştireceğini, yeni veri setinin üçer aylık hareketli ortalamalar yerine aylık tahminlere ilişkin sonuçlar içereceğini açıklamanın 12 Nisan'da başlayacağını açıklamıştı.

TÜİK: REVİZYON ÇALIŞMASI ERKEN BİTTİ

TÜİK'ten yapılan açıklamada, "Yürütülen revizyon çalışması öngörülen tarihten önce tamamlanmış olup erteleme ihtiyacı ortadan kalkmıştır. Bu sebeple, 10 Mart 2021 tarihinde Kasım-Aralık-Ocak aylarını kapsayan Aralık 2020 dönemi yerine, 2021 Ocak ayı verileri yayımlanacaktır" denildi.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
istedikleri rakamı yazdıkları için beklemeye gerek görmediler.bencede doğru olanı yapıyorlar.işsizliğin düştüğünü açıklayın ki fazla beklemeyelim.ekonomi paketide açıklanacak güne denk gelmesi süpriz mi?alamanya sıkı durrrr.kıskanmaya devam ettt.
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