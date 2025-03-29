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Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: 1 Nisan'da son bulacak!

29.03.2025 11:41
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Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı otomobil tarifelerinin etkisiyle geçen hafta negatif bir seyir öne çıkarken, gelecek hafta gözler ABD'de açıklanacak istihdam verileri ve karşılıklılık esaslı tarifelere çevrildi. Ayrıca iç piyasalar TÜİK'in açıklayacağı Mart ayı enflasyonu takip edilecek.

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: 1 Nisan'da son bulacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartları dikkate alınarak yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

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KIŞ LASTİĞİ KURALINA UYMAYANA PARA CEZASI

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim ekipleri tarafından yapılıyor. Kurala uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesiliyor.

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Türkiye genelinde 1 Aralık 2024'te başlayan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan Salı günü sona erecek.

KIŞ LASTİKLERİ YAZ MEVSİMİNDE KULLANILAMAZ

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda optimum performans sergilemek için özel olarak üretilmesi dolayısıyla yaz mevsiminde kullanıldığında bu özelliğini kaybediyor.

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Sıcak havalarda lastikler daha çok aşınacağı için erken aşınma, performans kaybı gibi sorunlara yol açıyor. Soğuk hava kullanımına göre tasarlanan kış lastikleri, yazın kullanıldığında yol tutuşunda ciddi azalmaya sebep oluyor, araç üzerindeki kontrolü olumsuz etkilerken yakıt tüketimini de artırıyor.

Mevsimine uygun olmayan lastik kullanımı, çevreye daha fazla karbon salımına yol açıyor. Mevsiminde doğru lastik kullanarak çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlanmış oluyor.

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800 LİRA İLE 2 BİN LİRA ARASINDA FİYATLARI DEĞİŞİYOR...

Lastik sökme-takma işlemi 13 ve 14 inç jantlar için 800 lira, 15 ve 16 inç olanlar için 1000 lira, 17 inçler için 1250 lira, 18 inçler için 1500 lira, 19 inçler için 1700 lira, 20 ve 21 inç jantlar için 2 bin lira olarak uygulanıyor. Lastik oteli hizmeti ise 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde sunuluyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kış lastiği
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