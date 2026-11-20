Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere yönelik düzenleme için yılbaşını işaret etmesinin ardından gözler yapılacak düzenlemeye çevrildi. Masadaki formüller neler? En düşük emekli maaşı ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Ne zaman netlik kazanacak? Milyonların merak ettiği sorulara Mali müşavir Mustafa Genç, A Haber'de yanıt verdi.

Mali müşavir Mustafa Genç, "En düşük emekli aylığımız 23.552 liraydı. Enflasyon oranımızla birlikte ne oldu? 8,29 oranıyla 25.907.20 TL oldu. Yani bu kesinleşmiş yüzde 10 oranla birlikte şu an ceplerimizde. Memur için ise %8 ortalama bir artışla 31.527 liradan 34.049 liraya çıkmış olacak. 'Sistemli hale geldi' dediğimiz neydi? İyileştirme ve değerlendirmeler var. Neydi bunlar? Enflasyon verisi artı refah payı seyyanen zam söz konusu. Yaş ve prim farklılaşması Sayın Cumhurbaşkanının üzerine vurarak açıkladığı uygulamalar devam edecek gibi görünüyor.

65 yaş ve üzeri emeklilerin durumlarının iyileştirilmesi, maaşlarında bir farklılaştırma söz konusuydu. 3600 ile 9.000 gün arası primleri olanların almış oldukları maaşlarının birbirinden adalet ve hakkaniyet ölçüsünde farklılaştırarak uygulanması sistemi uygulanmaya konulacak gibi görülüyor." ifadelerini kullandı.

NE ZAMAN NETLEŞECEK?

Zamlar ne zaman netleşecek sorusuna ise Genç şu yanıtı verdi;

"Yılbaşından önce yani Aralık ayı içerisinde netleşmiş olacak. 3 Ocak 2027'de açıklanacak enflasyon oranı ise yani Kasım ve Aralık ayı gene bir ölçü olacak. Yani bu yüzde 10 baz aldığımız yüzde 10,5 olabilir, 11 arası olabilir. En düşük emekli aylığı SSK ve Bağkur emeklisi için 26.000 TL gibi görünüyor.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 28.497.92 TL OLACAK"

Bu arada kapsam dediğimiz tüm emeklileri kapsayacak. Bu bu çok önemli. Enflasyon farkı ve refah payı etkisiyle emeklilerimizin eline 23.552 lira olan 25.907.20 kuruş %10 enflasyon farkı ile %10'da refah payıyla 28.497.92 lira en düşük emekli maaşı olmuş olacak."