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Tüm hesaplar o rakama işaret etti! Açıklamalar peş peşe geldi: Yeni asgari ücret için geri sayım

01.11.2023 07:27 | Son Güncelleme:
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Yeni asgari ücret için zam hazırlıkları başlarken, ekonomi yönetimi ‘çalışanların enflasyonun etkilerinden korunacağı’ mesajının altını çizmeye devam ediyor. Ocak 2024 “asgari ücret zammı ne olacak?’ sorusu gündemdeki sıcaklığını korurken tüm formüller 15 bin liranın üzerindeki tutarlara işaret ediyor.

Tüm hesaplar o rakama işaret etti! Açıklamalar peş peşe geldi: Yeni asgari ücret için geri sayım

8 milyona yakın asgari ücretli Ocak zammına kilitlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları Aralık'ta start alacak ancak şimdiden hazırlıklar başladı. Türk-İş asgari ücretlilerin söz sahibi olacağı bir model için kolları sıvadığını duyururken, ekonomi yönetiminden 'çalışanların enflasyonun etkilerinden korunacağı' yönünde mesajlar geliyor.

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Önce Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak hedefi. Yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz olduğunu paylaşmak isterim" açıklaması yaptı. Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önceki gün "Memur, emekli, işçi enflasyondan korunacak. Önceliğimiz vatandaşı enflasyonun olumsuz etkilerinden korumak ve hızla önlemler almaktır" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dün "Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik ve bundan sonra da ezdirmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

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İŞTE FORMÜLLER

Takvim’de yer alan habere göre, bu çerçevede yeni asgari ücretin enflasyon verileri dikkate alınarak belirlenmesi ve bir refah payı eklenmesi bekleniyor. Orta Vadeli Program'daki enflasyon tahminine göre 2023'ün ikinci yarısında TÜFE yüzde 37.76 seviyesinde bekleniyor. Bu oranın yansıtılması halinde refah payı hariç net asgari ücret 11 bin 402 liradan 15 bin 707 liraya çıkacak. Brüt asgari ücret yaklaşık 18 bin 480 lira olurken, işverene maliyet de 21 bin 714 liraya çıkacak. Asgari ücrete memur maaşlarındaki artışın yansıtılabileceği beklentileri de var.

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Orta Vadeli Program'daki enflasyon tahminine göre memur maaşlarının Ocak'ta yüzde 49.46 zamlanması beklenirken, bu formüle göre net asgari ücret 17 bin 42 liraya ulaşacak. Brüt asgari ücret buna göre 20 bin 49 lirayı bulurken, işverene maliyeti 23 bin 557 liraya yükselecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıda yeni ücreti belirlerken 2024 boyunca uygulanacağını dikkate alarak karar verecek.

TÜRK LİRASI (209)

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI

Öte yandan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Ekim 2023'e ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. TÜRK-İŞ araştırmasının 2023 Ekim ayı sonucuna göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 13 bin 684 TL'ye yükseldi. Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 44 bin 573,3 TL'ye, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' de aylık 17 bin 803,3 TL'ye yükseldi.

TÜRK LİRASI (240)

Geçen ay açlık sınırı 13 bin 334,13 TL olarak açıklanırken yoksulluk sınırı 43 bin 433,65 TL olarak açıklanmıştı. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 17 bin 336,25 TL’ydi.


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