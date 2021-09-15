Tüm işçileri ilgilendiriyor! Kıdem tazminatında artık o ücret de eklenecek

İşçilerin maaşları kadar haklarını bilmesi de çok önemli. Özellikle kendi kusuru dışında işten çıkarılanlar kıdem tazminatı hesaplamasında çok dikkatli olması gerekiyor. Yargıtay’dan çıkan emsal karar ile artık kıdem tazminatına bir ücret daha eklenecek. Bu nedenle tazminat hesaplaması yaparken, sıralayacağımız kurallara dikkat etmekte fayda var. İşte detaylar…

YARGITAY’DAN KIDEM TAZMİNATINA EMSAL KARAR

İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bunlardan en önemlisi aynı iş yerinde bir yılı doldurmuş olmak. Eğer işçi, kendi kusuru dışında işveren tarafından işen çıkarılırsa kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Kıdem tazminatı alınan maaşa göre hesaplanır. Ayrıca ek hizmetler de bu hesaplamaya dahil edilir. Yargıtay’ın verdiği emsal karar ile kıdem tazminatına bir ücret daha eklendi. O da fazla mesai. Buna göre fazla mesai yapan işçilerin kıdem tazminatına bu ücret de eklenecek.

45 SAATİ AŞANLARA FAZLA MESAİ

Yargıtay'ın ödemelerde 270 saat sınırını kaldırdığı fazla mesai için işçi onayı zorunlu, ödenmemesi durumunda da haklı fesih nedeni kabul ediliyor. Fazla çalışma ücrete dâhil edilirken, kıdem tazminatında da hesaba katılıyor. İş Kanunu'na göre çalışma süresi haftada en fazla 45 saat olup bu süreyi aşan çalışmalar fazla mesai kapsamına giriyor.

BAZI ALANLAR DIŞINDA İŞÇİLER GECE 7,5 SAATTEN FAZLA ÇALIŞAMAZ

Fazla çalışma alacakları için beş yıllık zaman aşımı süresi uygulanıyor. İşçilerin gece çalışmaları 7.5 saati geçemez ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde çalışanın onayıyla daha fazla mesai yapılabilir. Fazla mesai hesaplanırken ara dinlenmesi hesaba katılmıyor. Zorunlu, olağanüstü dönemlerde fazla çalışmada onay aranmaz.

İş Kanunu uyarınca fazla çalışma/ fazla sürelerle çalışma için işçinin onayı alınmalı. Bir defaya mahsus fazla çalışma onayının alınması yeterli olup olağanüstü durumlarda bu onay aranmaz. Fazla çalışma yapmak istemeyen işçi verdiği onayı 30 gün önceden işverene yazılı bildirerek geri alabilir.



