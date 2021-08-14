Tüp bebek desteği devletten! Şartlar tek tek sıralandı

Bebek sahibi olmak isteyen pek çok kişi birçok tedavi yöntemi deniyor. Bu tedavi yöntemlerinden birisi de tüp bebek. Ancak tüp bebek tedavisinin fiyatları o kadar yüksek ki pek çok aile zorluk çekiyor. Sizlere güzel bir haber verelim. Şartları sağladığınız takdirde, tüp bebek tedavisini devlet karşılıyor. Özellikle kadınlar için yaş sınırı son derece önemli. İşte diğer şartlar…
Ülkemizde yaklaşık olarak 50 bine yakın çift tüp bebek tedavisi yaptırıyor. Bu tedaviyi pek çok kişi ödemekte güçlü çekerken, büyük bir fırsat doğdu. Devlet gereken şartları sağlayanların, tedavi masraflarını karşılayacak. Bu şartlar şöyle:
-Öncelikle yaşa bakılmaktadır. Kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olması şartı aranıyor.
-Tüp bebek tedavisi en fazla 3 deneme ile sınırlı olmak üzere devlet tarafından karşılanıyor.
-Eşlerden birinin en az 5 yıldır genel sağlık sigortası (GSS) veya bakmakla yükümlü olması, 900 gün GSS prim gün sayısı olması gerekiyor.
Kurumla sözleşmeli olmayan bir sağlık kurumunda tüp bebek tedavisi yaptırılırsa, herhangi bir ödeme yapılmıyor.
Çocuk sahibi olup, tedavisinin başka tıbbi bir yöntemle mümkün olmaması, bu çocuğun tedavisi amaçlı genetik tarama yapılarak uygun kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik olarak giderler karşılanıyor.
Tedavinin yapıldığı tüp bebek merkezince ilk deneme için yüzde 30, ikinci denemede yüzde 25, üçüncü denemede yüzde 20 katılım payı alınıyor.
Harp malullüğü aylık almakta olanlar ve eşleri, malullük aylığı alan vazife malullerinin kendileri ile eşleri, başkasının yardımı olmadan yaşayamayacak derecede malul olanların kendileri ile bunların eşlerinden katılım payı alınmıyor.
Evlat edinilmiş çocuk olması, tüp bebek tedavisine engel değildir.
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