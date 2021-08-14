Tüp bebek desteği devletten! Şartlar tek tek sıralandı

Bebek sahibi olmak isteyen pek çok kişi birçok tedavi yöntemi deniyor. Bu tedavi yöntemlerinden birisi de tüp bebek. Ancak tüp bebek tedavisinin fiyatları o kadar yüksek ki pek çok aile zorluk çekiyor. Sizlere güzel bir haber verelim. Şartları sağladığınız takdirde, tüp bebek tedavisini devlet karşılıyor. Özellikle kadınlar için yaş sınırı son derece önemli. İşte diğer şartlar…

TÜP BEBEK DESTEĞİ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

Ülkemizde yaklaşık olarak 50 bine yakın çift tüp bebek tedavisi yaptırıyor. Bu tedaviyi pek çok kişi ödemekte güçlü çekerken, büyük bir fırsat doğdu. Devlet gereken şartları sağlayanların, tedavi masraflarını karşılayacak. Bu şartlar şöyle:

-Öncelikle yaşa bakılmaktadır. Kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olması şartı aranıyor.

-Tüp bebek tedavisi en fazla 3 deneme ile sınırlı olmak üzere devlet tarafından karşılanıyor.

-Eşlerden birinin en az 5 yıldır genel sağlık sigortası (GSS) veya bakmakla yükümlü olması, 900 gün GSS prim gün sayısı olması gerekiyor.