TÜPRAS, PETKİM ve ZORLU Enerji hisse senetleri ne kadar oldu? 21 Ağustos 2020 enerji kaynağı hisseleri fiyatları! BIST canlı borsa hisse senetleri!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir güneş paneli fabrikasının açılışında yaptığı açıklamada bugün müjde vereceğini söylemesi üzerine, doğalgaz bulundu iddaları gelmişti. Bloomberg ve haber ajansı Reuters, Türkiye'nin Karadeniz'de enerji kaynağı bulduğunu yazması üzerine enerji ve petrokimya hisseleri bir anda tavan yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdenin ardından TÜPRAS, PETKİM ve ZORLU Enerji kaynaklarının hisse senetlerinde artışlar oldu. Karadeniz'de bulunduğu iddia edilen ve 20 yıl Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılayacak olan enerji kaynağı iddiası, enerji hisselerinin fiyatlarını yükseltti. Özellikle yatırımcılar fiyat artışlarıyla birlikte PETKİM, TÜPRAŞ ve ZORLU Enerji hisse senetleri ne kadar oldu araştırmaya başladı. İşte canlı TÜPRAS, PETKİM ve ZORLU Enerji hisse senetleri fiyatları! TÜPRAŞ VE PETKİM HİSSE SENETLERİNDE SON DURUM NEDİR? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘müjde’ vereceğine dair açıklama yapmasının ardında piyasada hareketlilik arttı. Borsa enerji ve petrokimya hisselerinde yüzde 10’a varan artışlar yatırımcıların dikkatinden kaçmadı. Petkim, Tüpraş, Zorlu Enerji, Aygaz, Ak Enerji, Ayen Enerji ve Naturel Gaz açıklama sonrası değer artışlarıyla öne çıkan hisseler oldu. Erdoğan'ın açıklaması üzerine gelen iddialar ve tahminler gündem oldu. En güçlü iddia ise Erdoğan'ın enerji kaynağı olarak doğalgaz bulduğu iddiası oldu. Doğalgaz hisseleri son durum nedir? Peki BITS, TÜPRAŞ ve PETKİM hisse senetleri son durum nedir? İşte canlı enerji kaynakları son dakika bilgileri!

BORSADA ENERJİ KAYNAKLARI HİSSE FİYATLARI ARTTI! İki gündür artışla devam eden BITS fiyatları bugün güne yine artışla başladı. 21 Ağustos 2020 BIST fiyatları yüzde 2’yi aşan primle 1.126,80 seviyesine kadar yükseldi. Borsada ise enerji kaynakları tavan yaptı. CANLI BORSA HİSSELERİ TAKİBİ TÜPRAŞ HİSSE FİYATLARI NE KADAR OLDU? Erdoğan'ın açıklaması sonrasında iddialardan dolayı doğalgaz bulunduğunu düşünen yatırımcılar TÜPRAŞ hisse senedi fiyatları 21 Ağustos 2020 cuma günü ne kadar oldu araştırması yapmaya başladı. İşte bugünkü TÜPRAŞ hisse fiyatları ve canlı TÜPRAŞ grafik bilgisi! 21 Ağustos 2020 TÜPRAŞ hisse senetlerinde grafik verilerinde günlük değişim artarak yüzde 7.04 oranıyla 6.05 oldu. Önceki kapanış fiyatı 85.95 lira olan TÜPRAŞ hisseleri bugün 92.00 TL ile güne başladı. Aşağıda bulunan canlı TÜPRAŞ fiyatları ve grafik linkinden, TÜPRAŞ hisselerinin; tüm detayları ve kar zarar tablosu, bilanço, şirket bilgileri, teknik analiz ve birçok detayı anlık olarak inceleyebilirsiniz. CANLI TÜPRAŞ HİSSE FİYATLARI PETKİM HİSSE FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı açıklamasında doğalgaz bulunduğunu düşünen yatırımcılar PETKİM hisse senedi fiyatları 21 Ağustos 2020 cuma günü ne kadar oldu araştırması yapmaya başladı. İşte bugünkü PETKİM hisse fiyatları ve canlı PETKİM grafik bilgisi!

21 Ağustos 2020 PETKİM hisse senetlerinde grafik verilerinde günlük değişim artarak yüzde 9.93 oranıyla 0.42 oldu. Önceki kapanış fiyatı 4.23 TL olan PETKİM hisseleri bugün 4.65 TL ile güne başladı. Aşağıda bulunan canlı PETKİM fiyatları ve grafik linkinden, PETKİM hisselerinin; tüm detayları ve kar zarar tablosu, bilanço, şirket bilgileri, teknik analiz ve birçok detayı anlık olarak inceleyebilirsiniz. CANLI PETKİM HİSSE FİYATLARI DOĞALGAZ HİSSELERİ ARTTI! Bloomberg News'un konu hakkında doğrudan bilgiye sahip iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Türkiye Karadeniz'de bir enerji kaynağı keşfetti ve bu kaynak muhtemelen doğal gaz. İki yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Cuma günü kamuoyu ile yeni bir müjdeli haberi paylaşacaklarını” belirtmesinin ardından konuştu. Erdoğan aynı zamanda Doğu Akdeniz’de arama, tarama çalışmalarının devam edeceğini söylemişti. Bu açıklamanın ardından sosyal medyada vatandaşlar "Karadeniz'de doğalgaz mı bulundu" araştırması yapmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı, konuya ilişkin yorum yapmadı. Bugün Erdoğan konuşmasında detaylı bilgi verecek.