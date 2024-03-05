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Tüpraş'tan temettü kararı: KAP'a açıklama yapıldı, ödeme tarihi belli oldu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.03.2024 13:18
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Tüpraş, hisse başına net 9 lira 34 kuruş temettü dağıtma kararı aldı. Tüpraş ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? KAP'a açıklama yapıldı...

Tüpraş'tan temettü kararı: KAP'a açıklama yapıldı, ödeme tarihi belli oldu

Tüpraş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) gönderilen açıklamada hisse başına brüt 10,38 TL (net 9,34 TL) temettü ödemesi yapılmasının genel kurula sunulacağı ifade edildi. Temettülerin dağıtım tarihi 3 Nisan, ödeme tarihi ise 5 Nisan 2024 olacak.

Dünya gazetesinden yer alan habere göre açıklamada, "Finansal piyasalardaki gelişmelere ve şirketimiz likidite durumunun gelişimine göre yılın ikinci yarısında uygun koşullar oluşması halinde olağanüstü genel kurul kararı ile ilave kar payı dağıtım imkanlarının ayrıca değerlendirilmesine karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak, global ve ulusal piyasalardaki belirsizlikler ve yüksek seyrini sürdüren fonlama maliyetleri çerçevesinde Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kâr payı dağıtımının; 20 milyar lira ortaklara birinci kar payı, 1 milyar 990 milyon 366 bin TL genel kanuni yedek akçe ayrılması, 20 milyar liranın tamamının nakden ödenmesin karar verildi."

Finansal piyasalardaki gelişmelere ve şirketin likidite durumunun gelişimine göre yılın ikinci yarısında uygun koşullar oluşması halinde olağanüstü genel kurul kararı ile ilave kâr payı dağıtım imkanlarının ayrıca değerlendirilmesine karar verildiği de belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
TÜPRAŞ KAP Temettü ödeme
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