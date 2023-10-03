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Tüpraş temettü ne zaman hesaplara geçer? Tüpraş temettü yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Tüpraş temettü dağıtım ve ödeme tarihi

03.10.2023 13:16 | Son Güncelleme:
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Tüpraş temettü dağıtım ve ödeme tarihi hakkında araştırmalar hız kazandı. Bu yıl 2. kez yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak olan Tüpraş, şirket pay başına brüt 7,53 TL, net 6,77 TL peşin kâr payı ödeyecek. Tüpraş (TUPRS) hissesi olan vatandaşlar temettü ödemesi alacak. Peki, Tüpraş temettü ne zaman hesaplara geçer? Tüpraş temettü yattı mı, ne zaman yatacak? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Tüpraş temettü ne zaman hesaplara geçer? Tüpraş temettü yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Tüpraş temettü dağıtım ve ödeme tarihi

Tüpraş'tan hisse alan yatırımcılar temettü dağıtım ve ödeme tarihlerini merak ediyorlar. TÜPRAŞ bu yıl 2. kez yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak. Tüpraş, 28 Eylül seans sonuna kadar portföyünde TUPRS hissesi bulunduran tüm yatırımcılarına pay başı net 6,77 TL temettü ödeyecek. Peki, Tüpraş temettü yattı mı, ne zaman yatacak? Tüpraş ne zaman temettü dağıtacak? İşte konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler...

TÜPRAŞ TEMETTÜ NE ZAMAN HESAPLARA GEÇER?

Bu yıl 2. kez yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak olan Tüpraş, şirket pay başına brüt 7,53 TL, net 6,77 TL peşin kâr payı ödeyecek. Temettü ödemeleri 3 Ekim'de (bugün) itibarıyla başlayacak.

Yatırımcılar dilerse nakit bakiyeyi beklemeden hisse alabilecek. Nakit bakiye ise T+2 iş gününde hesaplara yansıtılacak.

Tüpraş

TÜPRAŞ'IN TEMETTÜ DAĞITIM TARİHİ NEDİR?

Temettü Hak Ediş için Son Tarih: 28 Eylül 2023

Temettü Dağıtım Tarihi: 29 Eylül 2023

Temettü Ödeme Tarihi: 3 Ekim 2023

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