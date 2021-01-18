Türk battaniyesine Avrupa'dan büyük ilgi! İhracatında artış yaşanıyor

Uşak'ın en önemli endüstri ürünü battaniyeye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Avrupa ülkelerinin ilgisi arttı.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) derlenen verilere göre, 2020 yılında battaniye ihracatı, 2019'a göre yüzde 13 düşüşle 55 milyon 603 bin 755 dolardan 48 milyon 226 bin 851 dolara geriledi.

Buna karşılık 13 Avrupa ülkesine battaniye ihracatında artış oldu.

Türkiye, 2020 yılında en fazla battaniye ihracatını 5 milyon 325 bin 425 dolarla Almanya'ya yaparken, bu ülkeyi 3 milyon 761 bin 677 dolarla Irak, 3 milyon 382 bin 166 dolarla Mısır izledi.

Avrupa ülkeleri arasında Almanya'dan sonra en fazla battaniye satışı 1 milyon 977 bin 678 dolarla Hollanda'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyon 774 bin 942 dolarla İspanya, 1 milyon 94 bin 752 dolarla da Macaristan takip etti.

Battaniye ihracatında 2020 yılında İspanya'ya yüzde 81, Hollanda'ya yüzde 21, Macaristan'a yüzde 19 ve Almanya'ya yüzde 3 artış sağlandı. İsveç, Sırbistan, Polonya, Avusturya, Belçika, Danimarka, İsviçre, Finlandiya ve Malta battaniye ihracatında artış kaydedilen diğer Avrupa ülkeleri oldu.