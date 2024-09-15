FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türk inşaat şirketleri Dünya'da ikinci

Türk inşaat şirketleri Dünya'da ikinci

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
15.09.2024 12:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnşaat sektörünün önemli dergilerinden Engineering News Record'un (ENR) yaptığı 'ENR En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi' yayınlandı. Buna göre, Türkiye'den 43 firma yer aldı. Firma sayısına göre Çin'in ardından ikinci sırada yer alan Türk şirketlerinin 2023 geliri 18,5 milyar dolar oldu. Gelir bakımından ise Türk şirketleri sekizinci sırada yer aldı

Türk inşaat şirketleri Dünya'da ikinci

Engineering News Record (ENR) dergisinin, 'En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi'nde bu yıl 43 Türk müteahhitlik firması yer aldı.

Firma sayısı itibarıyla ilk sıra 81 kurum ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin oldu. Türkiye 43 firma ile ikinci sırada kendine yer buldu.

TÜRKİYE 8'İNCİ OLDU

Uluslararası gelirlere göre yapılan sıralamada ise Türk müteahhitlik sektörü dünyada İngiltere, Hollanda, Almanya ve Japonya'nın önünde sekizinci sırada yer aldı. Gelirlere göre birinci sırada yine 122,9 milyar dolar ile Çin yer alıyor.

En büyük 250 uluslararası müteahhitlik şirktlerinin cirosu 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak geçen yıl yüzde 16,6 artışla 499,7 milyar dolara yükseldi.

43 Türk müteahhitlik firmasının uluslararası gelirleri, 2023'de 18,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türk müteahhitlik firmalarının gelirlerinin listedeki firmaların toplam gelirleri içerisindeki payı da yüzde 3,7 olarak kaydedildi.

İNŞAAT 3

İŞLERİ ARTIYOR

Genel olarak, en büyük 250 uluslararası müteahhit için yeni proje sözleşme değeri yüzde 15,1 artış gösterdi. Hem 2023 hem de 2024 sıralamaları için anket dolduran 237 uluslararası müteahhidin yüzde 63'ü gelirlerinin arttığını belirtti.

2024'te sıralamaya giren ve birikmiş işlerini bildiren müteahhitlerin yüzde 54'ü işlerinin arttığını belirtirken, uluslararası inşaat sektöründe kâr-zarar eğilimlerini bildiren 165 firmanın yüzde 92,7'si firmalarının kârlı olduğunu söyledi.

Müteahhitlik firmalarının 2023 yılı uluslararası proje gelirlerine göre hazırlanan 2024 yılı listesinde ilk 100 firma arasına altı Türk firması girerken, bir Türk firması da ilk 50 firma arasında kendilerine yer bulmuştur.

Öte yandan, ENR dergisinin ENR 2024- En Büyük 225 Uluslararası Teknik Müşavirlik Firması Listesi de yayımlandı. 'En Büyük 225 Uluslararası Teknik Müşavirlik Firması Listesi'nde toplam sekiz Türk firması yer aldı.

İNŞAAT 2

Firma sayısına göre sıralamada Türkiye, ABD, Çin, Güney Kore, İtalya, Japonya ve Mısır'ın ardından yedinci ülke oldu.

ENR 2024 Raporu'nda, sektörün gelecek dönemdeki en önemli fırsatlarının makro ölçekli projeler ve yatırım planları olduğuna dikkat çekiliyor.

Bu açıdan Afrika Ajanda 2063 ve Suudi Arabistan Vizyon 2030 gibi makro ölçekli planların küresel inşaat sektörüne ivme kazandıracağı ifade ediliyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İnşaat
En Çok Okunan Haberler
İşte herkesin beklediği o sistem bugün başladı! Bunları yapmalısınız

İşte herkesin beklediği o sistem bugün başladı! Bunları yapmalısınız

Türkiye'nin 63 yıllık otobüs firması iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin 63 yıllık otobüs firması iflas bayrağını çekti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Kelime-i Şehadet’i gündem oldu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Kelime-i Şehadet’i gündem oldu

İstanbul'da anne katiline linç girişimi! Cesetle günlerce birlikte yaşamış

İstanbul'da anne katiline linç girişimi! Cesetle günlerce birlikte yaşamış

1 liraya satılık ev! Anlamsız ilan affedilmedi

1 liraya satılık ev! Anlamsız ilan affedilmedi

Hobi olarak başladı, satışları yoğun ilgi gördü! Kazandığı para arttıkça arttı

Hobi olarak başladı, satışları yoğun ilgi gördü! Kazandığı para arttıkça arttı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.