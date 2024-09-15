Türk inşaat şirketleri Dünya'da ikinci

Engineering News Record (ENR) dergisinin, 'En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi'nde bu yıl 43 Türk müteahhitlik firması yer aldı.

Firma sayısı itibarıyla ilk sıra 81 kurum ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin oldu. Türkiye 43 firma ile ikinci sırada kendine yer buldu.

TÜRKİYE 8'İNCİ OLDU

Uluslararası gelirlere göre yapılan sıralamada ise Türk müteahhitlik sektörü dünyada İngiltere, Hollanda, Almanya ve Japonya'nın önünde sekizinci sırada yer aldı. Gelirlere göre birinci sırada yine 122,9 milyar dolar ile Çin yer alıyor.

En büyük 250 uluslararası müteahhitlik şirktlerinin cirosu 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak geçen yıl yüzde 16,6 artışla 499,7 milyar dolara yükseldi.

43 Türk müteahhitlik firmasının uluslararası gelirleri, 2023'de 18,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türk müteahhitlik firmalarının gelirlerinin listedeki firmaların toplam gelirleri içerisindeki payı da yüzde 3,7 olarak kaydedildi.

İŞLERİ ARTIYOR

Genel olarak, en büyük 250 uluslararası müteahhit için yeni proje sözleşme değeri yüzde 15,1 artış gösterdi. Hem 2023 hem de 2024 sıralamaları için anket dolduran 237 uluslararası müteahhidin yüzde 63'ü gelirlerinin arttığını belirtti.

2024'te sıralamaya giren ve birikmiş işlerini bildiren müteahhitlerin yüzde 54'ü işlerinin arttığını belirtirken, uluslararası inşaat sektöründe kâr-zarar eğilimlerini bildiren 165 firmanın yüzde 92,7'si firmalarının kârlı olduğunu söyledi.

Müteahhitlik firmalarının 2023 yılı uluslararası proje gelirlerine göre hazırlanan 2024 yılı listesinde ilk 100 firma arasına altı Türk firması girerken, bir Türk firması da ilk 50 firma arasında kendilerine yer bulmuştur.

Öte yandan, ENR dergisinin ENR 2024- En Büyük 225 Uluslararası Teknik Müşavirlik Firması Listesi de yayımlandı. 'En Büyük 225 Uluslararası Teknik Müşavirlik Firması Listesi'nde toplam sekiz Türk firması yer aldı.

Firma sayısına göre sıralamada Türkiye, ABD, Çin, Güney Kore, İtalya, Japonya ve Mısır'ın ardından yedinci ülke oldu.

ENR 2024 Raporu'nda, sektörün gelecek dönemdeki en önemli fırsatlarının makro ölçekli projeler ve yatırım planları olduğuna dikkat çekiliyor.

Bu açıdan Afrika Ajanda 2063 ve Suudi Arabistan Vizyon 2030 gibi makro ölçekli planların küresel inşaat sektörüne ivme kazandıracağı ifade ediliyor.