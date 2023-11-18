FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan 'asgari ücret' mesajı: 'Masada ne isteyeceksiniz?' diye soruyorlar, şu anda 'evet' desem imzalasam...

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan 'asgari ücret' mesajı: 'Masada ne isteyeceksiniz?' diye soruyorlar, şu anda 'evet' desem imzalasam...

18.11.2023 17:18 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. "Asgari ücret lafı çıktığı zaman maalesef bizim ülkemizde ete, süte, kiraya, her yere zam geliyor" diyen Atalay, 3,5 ay öncesinden konuşmanın pek bir anlamının olmadığını belirtti. Atalay, "Şimdi şu anda asgari ücrete 'evet' desem imzalasam, şubatın birinde alacak asgari ücret maaşını" diye konuştu.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan 'asgari ücret' mesajı: 'Masada ne isteyeceksiniz?' diye soruyorlar, şu anda 'evet' desem imzalasam...

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Manisa'nın Soma ilçesinde Maden İş Sendikasını ziyaret etti. Ziyarette Soma Belediye Başkanı Ali Tulup da yer aldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Atalay, Soma Maden faciasının 6 yıl sonra 10. yılına gireceğini vurgulayarak Anayasa mahkemesinde bekleyen dosyanın biran önce sonuca bağlanması gerektiğini belirterek, vergi dilimi, asgari ücret ve taşeron konularında açıklamalarda bulundu.

"MASADA BİZİ İŞÇİLER TEMSİL EDECEK"

Asgari ücretlinin en büyük sorunlarından birinin vergi dilimi meselesi olduğunu kaydeden Atalay, "Şimdi burada çalışan arkadaşlarımız vergiyle ile ilgili 'ocak ayında aldığımız baz alınsın' diyorlar, geçmişte 'yüzde 27'lik dilime 6. ayda giriyorduk şimdi biz nisan ayın sonunda yüzde 27'lik dilime giriyoruz' diyorlar. Esas ana problem ne sözleşme, ne asgari ücret, esas problem vergiyle ilgili. Vergiyle ilgili bir düzenleme ve sabitleme yapılması gerekiyor. Asgari ücret konusunda 40 senedir, senede bir kere zam için hükümetle görüşme yapıyorduk. Şimdi 2 senedir 6 ayda bir yapıyoruz. Bunun sebebi de ülkedeki enflasyon. Covid'den sonra bir temmuz ayında, bir aralık ayında asgari ücretle ilgili görüşme yapıyoruz. Şimdi orada bizim sendikalarımız oluyor. Bu sene işçi olacak o masada. Temsilcilerimizin tamamı yani 4'ü de işçi olacak. Sendikacı olmayacak. Onlar bu parayla nasıl geçinemediklerini anlatacaklar. Sonra komisyonu tespit edeceğiz. Arkadaşlarımızla beraber benim anlatmamın yahut İlhami’nin anlatması sendikacının anlatması olmuyor. Yaşayan anlatsın, yaşayan bizzat orda oturacak, anlatacak. O masada kadın da olacak erkek de olacak işçi yani onlar kendi konumlarını anlatacaklar" dedi.

asgarı-ucret

"O ZAMANA KADAR KONUŞMANIN HİÇBİR ANLAMI YOK"

Asgari ücretle ilgili açıklamalarına devam eden Atalay şunları söyledi:

"Asgari ücret lafı çıktığı zaman maalesef bizim ülkemizde ete, süte, kiraya, her yere zam geliyor. Şimdi şu anda asgari ücrete 'evet' desem imzalasam, şubatın birinde alacak asgari ücret maaşını. Ne var şubata, 3.5 ay zaman var. Yani o zamana kadar konuşmanın hiçbir anlamı yok. Zamanında konuşmak lazım. Bize her zaman soruyorlar 'ne isteyeceksin, masada oturanlar isteyecekler', durumlarını anlatacaklar. Bu sene böyle bir düzenleme yapacağız nasip olursa."

thumbs_b_c_e0d0af20c927a4dd0696d6d49fa2e3fb

İlginizi Çekebilir

Özgür Özel'den 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması: Akıl danışıyorum ama...

Özgür Özel'den 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması: Akıl danışıyorum ama...

 İstifalar sonrası Akşener sessizliğini bozdu: "Siyaseti bırakırım!"

İstifalar sonrası Akşener sessizliğini bozdu: "Siyaseti bırakırım!"

 'Değişim' mesajı vermişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya dönüşü 50+1 açıklaması

'Değişim' mesajı vermişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya dönüşü 50+1 açıklaması

 Ünlü tekstil firmasında iğrenç olay! Mali müşavirden cinsel saldırı: 'Tedirgindim, istediğini yaptım'

Ünlü tekstil firmasında iğrenç olay! Mali müşavirden cinsel saldırı: 'Tedirgindim, istediğini yaptım'

 'Baydamar' İstanbul'da dehşet saçtı! Kurşun yağmuruna tuttu, cezaevine gönderildi: 2 yıl önce de...

'Baydamar' İstanbul'da dehşet saçtı! Kurşun yağmuruna tuttu, cezaevine gönderildi: 2 yıl önce de...

 Metin Uca'ya veda... Son yolculuğuna uğurlanıyor

Metin Uca'ya veda... Son yolculuğuna uğurlanıyor

(İHA)

Canlı Borsa Yönlendirme


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Toplu taşıma için yeni yasa geliyor!Toplu taşıma için yeni yasa geliyor!
Altın fiyatları tahmini sektörü ikiye böldü!Altın fiyatları tahmini sektörü ikiye böldü!
Anadolu'nun köklü tarihine ışık tutan sergi! 350 eserlik seçki ziyarete açıldıAnadolu'nun köklü tarihine ışık tutan sergi! 350 eserlik seçki ziyarete açıldı
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Türk-İş Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
En Çok Okunan Haberler
'Değişim' mesajı vermişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya dönüşü 50+1 açıklaması

'Değişim' mesajı vermişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya dönüşü 50+1 açıklaması

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan 'asgari ücret' mesajı

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan 'asgari ücret' mesajı

Akılalmaz cinayet! Sipariş kalemiyle öldürdü, o anlar saniye saniye kaydedildi

Akılalmaz cinayet! Sipariş kalemiyle öldürdü, o anlar saniye saniye kaydedildi

Toplu taşıma için yeni yasa geliyor!

Toplu taşıma için yeni yasa geliyor!

KDK'den para puanların banka hesabına ödenebileceği tavsiyesi

KDK'den para puanların banka hesabına ödenebileceği tavsiyesi

Altın fiyatları tahmini sektörü ikiye böldü!

Altın fiyatları tahmini sektörü ikiye böldü!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

O ülkenin MasterChef finalistiydi! 11 çocuk istismarı... 32 yıl hapis cezası

O ülkenin MasterChef finalistiydi! 11 çocuk istismarı... 32 yıl hapis cezası

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

Nişanlısı ve kuzeninin ihanetini canlı yayınla ifşa etti

Nişanlısı ve kuzeninin ihanetini canlı yayınla ifşa etti

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.