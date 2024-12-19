Türk-İş'in asgari ücret açıklamasına AK Parti'den ilk yanıt

Asgari ücrette son dönemece girildi. Bugün komisyon üçüncü toplantısını gerçekleştirirken, görüşmeden herhangi bir rakam çıkmadı. Gözler önümüzdeki haftaya çevrilirken, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay açıklama yaptı ve asgari ücret için taleplerinin 29 bin 583 TL olduğunu bildirdi.

TÜRK-İŞ'İN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASINA AK PARTİ'DEN İLK YANIT

Atalay'ın bu açıklamaları kısa sürede gündem olurken, AK Parti'den konuyla ilgili olarak ilk açıklama geldi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında "TÜRK-İŞ'in 2025 yılı asgari ücret beklentisini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.

"YETKİLİ ORGANLARIMIZ ÇIKAR AÇIKLAMAYI YAPAR"

Çopuroğlu, "Bizim AK Parti'de her kafadan bir ses çıkmaz. Yetkili organlarımız çıkar açıklamayı yapar. Tahmin ediyorum ki çok bir zaman kalmadı. Kısa bir zaman diliminde açıklama yapılacak. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımızın bu konudaki değerlendirmesine şahit olup hep birlikte göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.