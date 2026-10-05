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Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 9 ayda 1,2 trilyon lirayı aştı

Türk lirasıyla dış ticaret hacmi, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artarak 1 trilyon 200 milyar 822 milyon liraya ulaştı.

Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 9 ayda 1,2 trilyon lirayı aştı

Ticaret Bakanlığı verilerinden edinilen bilgilere göre yılın 9 aylık döneminde Türk lirasıyla dış ticarette yıllık bazda belirgin artış kaydedildi.

Türk lirasıyla ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 azalışla 24 milyar 727 milyon lira oldu. İthalat ise yılın ilk ayında yüzde 18,8 artışla 83 milyar 526 milyon liraya çıktı. Böylece, yılın ilk ayında dış ticaret hacmi 108 milyar 253 milyon lira olarak gerçekleşti.

Yılın ikinci ayında Türk lirasıyla ihracat, geçen yılın şubat ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 2,1 azalışla 27 milyar 693 milyon liraya gerilerken ithalat yüzde 10,5 yükselişle 92 milyar 868 milyon lirayı buldu. Şubatta dış ticaret hacmi 120 milyar 561 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

İHRACATTA NİSAN VE EYLÜL AYLARINDA YÜKSEK ARTIŞ

Türk lirasıyla ihracat, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,6 artışla 31 milyar 658 milyon liraya çıkarken ithalat yüzde 15,1 yükselerek 110 milyar 185 milyon lira oldu. Böylece martta Türk lirasıyla yapılan dış ticaretin hacmi 141 milyar 843 milyon liraya ulaştı.

Türk lirasıyla ihracatta nisan ayında kaydedilen yükseliş dikkati çekti. Söz konusu ayda ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,3 artışla 38 milyar 215 milyon lirayı bulurken ithalat da yüzde 10,8 yükselişle 107 milyar 669 milyon liraya çıktı. Nisanda dış ticaret hacmi 145 milyar 884 milyon lira olarak hesaplandı.

Mayısta Türk lirasıyla ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,6 artarak 29 milyar 432 milyon lira olurken ithalat yüzde 8,4 azalışla 82 milyar 453 milyon liraya geriledi. Böylece dış ticaret hacmi mayısta 111 milyar 885 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Türk lirasıyla ihracat, haziranda da 2025'in aynı ayına göre yüzde 26 artarak 29 milyar 954 milyon liraya, ithalat yüzde 16,3 artışla 114 milyar 556 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde dış ticaret hacmi 144 milyar 510 milyon lira olarak gerçekleşti.

Temmuzda Türk lirasıyla dış satım, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,1 yükselişle 37 milyar 166 milyon liraya ulaştı. Bu dönemde ithalat yüzde 2,7 artarak 107 milyar 127 milyon liraya çıkarken ticaret hacmi 144 milyar 293 milyon lira oldu.

Ağustosta Türk lirasıyla ihracat yıllık bazda yüzde 49,3 artışla 37 milyar 894 milyon liraya çıktı. İthalat yüzde 9,1 yükselişle 96 milyar 424 milyon lira, dış ticaret hacmi 134 milyar 318 milyon lira olarak belirlendi.

Türk lirasıyla ihracat eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58,6 artarak 43 milyar 184 milyon liraya ulaştı. İthalat yüzde 15,8 artarak 106 milyar 91 milyon lira, dış ticaret hacmi 149 milyar 275 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

9 AYLIK DIŞ TİCARET HACMİ YÜZDE 13 ARTTI

Bu yılın ocak-eylül döneminde Türk lirasıyla ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,4 artışla 242 milyar 952 milyon liradan 299 milyar 923 milyon liraya çıktı. İthalat da aynı dönemde 820 milyar 176 milyon liradan yüzde 9,8 artışla 900 milyar 899 milyon liraya ulaştı.

Böylece Türk lirasıyla dış ticaret hacmi, ocak-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 13 artışla 1 trilyon 63 milyar 128 milyon liradan 1 trilyon 200 milyar 822 milyon liraya çıktı.

2025 ve 2026 yıllarının ocak-eylül dönemlerinde Türk lirasıyla gerçekleştirilen dış ticaret verileri şöyle:

Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 9 ayda 1,2 trilyon lirayı aştı 1

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Dış ticaret
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